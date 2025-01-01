Иммерсивный спектакль Игоря Бармасова в Театре Манекен

«В начале было Слово…»

Слово — это результат творчества, и в этом спектакле мы увидим, как поэзия становится состоянием души. Вдохновляясь строками «В начале было Слово…», артисты приглашают зрителей стать частью поэтического процесса.

Вдохновение и творчество

Каждый из нас — поэт. Для этого не обязательно писать стихи. Достаточно остановиться и сказать: «Stand up, Поэт!» Ощутите, как музыка, свет и даже падающие снежинки могут вдохновить на творчество. В этом спектакле зрители смогут вместе с артистами развивать в себе поэта, погружаясь в поток мудрых строк и образов.

Уникальный формат

Спектакль предложит зрителям не только наблюдать, но и активно участвовать в создании поэзии. Вы сможете петь, смеяться, плакать и, конечно, рифмовать. Этот день будет пойман, и он останется с вами навсегда!

Не упустите шанс

Приходите на спектакль «Stand up, Поэт!» и откройте в себе творца. Давайте погрузимся в мир поэзии, где каждый может выразить свои чувства и эмоции. Этот час станет настоящим праздником для души!