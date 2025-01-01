Меню
Stand up, поэты!
Киноафиша Stand up, поэты!

Спектакль Stand up, поэты!

Постановка
Манекен 16+
Режиссер Игорь Бармасов
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Иммерсивный спектакль Игоря Бармасова в Театре Манекен

«В начале было Слово…»

Слово — это результат творчества, и в этом спектакле мы увидим, как поэзия становится состоянием души. Вдохновляясь строками «В начале было Слово…», артисты приглашают зрителей стать частью поэтического процесса.

Вдохновение и творчество

Каждый из нас — поэт. Для этого не обязательно писать стихи. Достаточно остановиться и сказать: «Stand up, Поэт!» Ощутите, как музыка, свет и даже падающие снежинки могут вдохновить на творчество. В этом спектакле зрители смогут вместе с артистами развивать в себе поэта, погружаясь в поток мудрых строк и образов.

Уникальный формат

Спектакль предложит зрителям не только наблюдать, но и активно участвовать в создании поэзии. Вы сможете петь, смеяться, плакать и, конечно, рифмовать. Этот день будет пойман, и он останется с вами навсегда!

Не упустите шанс

Приходите на спектакль «Stand up, Поэт!» и откройте в себе творца. Давайте погрузимся в мир поэзии, где каждый может выразить свои чувства и эмоции. Этот час станет настоящим праздником для души!

Фотографии

Stand up, поэты! Stand up, поэты! Stand up, поэты! Stand up, поэты! Stand up, поэты! Stand up, поэты! Stand up, поэты! Stand up, поэты! Stand up, поэты! Stand up, поэты! Stand up, поэты! Stand up, поэты! Stand up, поэты! Stand up, поэты! Stand up, поэты!
