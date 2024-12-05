Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Stand-Up по-Женски
Билеты от 950₽
Киноафиша Stand-Up по-Женски

Stand-Up по-Женски

Постановка
Руки вверх! 16+
Возраст 16+
Билеты от 950₽

О концерте/спектакле

Женский стендап в баре «Руки Вверх»

Лучшие комики
В нашем проекте участвуют только лучшие девушки-комики Москвы. Те, кого ты часто видишь по ТВ, в рилсах и шортсах, и те, чьи шутки задают тренды в женском юморе.

Что вас ждёт
Вас ждёт живое общение с залом, импровизация и классический стендап. Если ты хочешь от души провести вечер, покупай билет на любое наше шоу и наслаждайся!

Время и место
Сбор гостей с 18:00. Во время концерта действует меню европейской кухни, столики обслуживаются официантами. Приходи пораньше, чтобы вкусно поужинать.

После концерта
После концерта в баре «Руки Вверх» ты можешь продолжить отдых на ночной дискотеке 90-х.

Контактная информация
Скидки и акции заведений во время мероприятия не действуют. Если ты хочешь узнать состав комиков на конкретную дату или тебе нужна помощь в выборе стола, позвони нам: +7 (991) 779-10-97 (12:00-22:00).

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:15 от 990 ₽
24 июля
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:15 от 990 ₽
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
21:00 от 950 ₽
25 июля
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
18:30 от 1290 ₽
26 июля
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
17:50 от 1290 ₽
Руки вверх! Москва, Нижегородская, 2, корп. 1, ТК «Нижегородский пассаж»
18:30 от 990 ₽
27 июля
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
18:45 от 1290 ₽
28 июля
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:15 от 990 ₽
29 июля
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:15 от 990 ₽
30 июля
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:15 от 990 ₽
31 июля
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:15 от 990 ₽
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
21:00 от 950 ₽
1 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
18:30 от 1290 ₽
2 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
16:00 от 990 ₽ 18:30 от 1290 ₽
3 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
18:45 от 1290 ₽
4 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:15 от 990 ₽
5 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:15 от 990 ₽
6 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:15 от 990 ₽
7 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:15 от 990 ₽
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
21:00 от 950 ₽
8 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
18:30 от 1290 ₽
9 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
16:00 от 990 ₽ 18:30 от 1290 ₽
10 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
18:45 от 1290 ₽
11 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:15 от 990 ₽
12 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:15 от 990 ₽
13 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:00 от 990 ₽
Руки вверх! Москва, Нижегородская, 2, корп. 1, ТК «Нижегородский пассаж»
19:30 от 990 ₽
14 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:15 от 990 ₽
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
21:00 от 950 ₽
15 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
18:00 от 1290 ₽
Руки вверх! Москва, Нижегородская, 2, корп. 1, ТК «Нижегородский пассаж»
18:30 от 990 ₽
16 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
16:00 от 990 ₽ 18:30 от 1290 ₽
17 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
18:45 от 1290 ₽
18 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:15 от 990 ₽
19 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:15 от 990 ₽
20 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:15 от 990 ₽
21 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:15 от 990 ₽
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
21:00 от 950 ₽
22 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
18:30 от 1290 ₽
23 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
16:00 от 990 ₽ 18:30 от 1290 ₽
24 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
18:45 от 1290 ₽
25 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:15 от 990 ₽
26 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:15 от 990 ₽
27 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:15 от 990 ₽
28 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
19:15 от 990 ₽
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
21:00 от 950 ₽
29 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
18:30 от 1290 ₽
30 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
16:00 от 990 ₽ 18:30 от 1290 ₽
31 августа
Руки вверх! Москва, Тверская, 22, БЦ Summit
18:45 от 1290 ₽

В ближайшие дни

Rockin' Cellos. Хиты зарубежного рока для 10 виолончелей
6+
Рок Живая музыка
Rockin' Cellos. Хиты зарубежного рока для 10 виолончелей
7 ноября в 19:00 Дом музыки
от 1000 ₽
Александр Розенбаум
6+
Шансон
Александр Розенбаум
29 октября в 19:00 Театр Российской Армии
от 1800 ₽
Времена года. Вивальди при свечах
6+
Классическая музыка
Времена года. Вивальди при свечах
23 июля в 19:00 Концертный зал им. Архиповой
от 1500 ₽
Новости
Куда сходить на новогодних каникулах в Москве зимой 2025? Концерты, спектакли и стендап-вечера
Куда сходить на новогодних каникулах в Москве зимой 2025? Концерты, спектакли и стендап-вечера Январь — это время, когда хочется отдыха и новых впечатлений. И если вы ещё не знаете, куда отправиться с друзьями, чтобы провести праздничные дни ярко и незабываемо, вот несколько крутых идей. Будут и концерты стендап-комиков в Москве, и концерты, и спектакли. Каждый найдёт что-то для себя.
Написать
5 декабря 2024 06:00
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше