Stand-Up по-Женски

Женский стендап в баре «Руки Вверх»

Лучшие комики

В нашем проекте участвуют только лучшие девушки-комики Москвы. Те, кого ты часто видишь по ТВ, в рилсах и шортсах, и те, чьи шутки задают тренды в женском юморе.

Что вас ждёт

Вас ждёт живое общение с залом, импровизация и классический стендап. Если ты хочешь от души провести вечер, покупай билет на любое наше шоу и наслаждайся!

Время и место

Сбор гостей с 18:00. Во время концерта действует меню европейской кухни, столики обслуживаются официантами. Приходи пораньше, чтобы вкусно поужинать.

После концерта

После концерта в баре «Руки Вверх» ты можешь продолжить отдых на ночной дискотеке 90-х.

Контактная информация

Скидки и акции заведений во время мероприятия не действуют. Если ты хочешь узнать состав комиков на конкретную дату или тебе нужна помощь в выборе стола, позвони нам: +7 (991) 779-10-97 (12:00-22:00).