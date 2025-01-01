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Stand Up по-женски
Киноафиша Stand Up по-женски

Stand Up по-женски

18+
Продолжительность 80 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Юмор без цензуры и лишних фильтров в баре Анны Асти

Шоу Stand Up по-женски покорило зрителей Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Теперь лучшие комедиантки и специальные гостьи из разных уголков России собираются вместе, чтобы поделиться своим остроумным и смелым юмором. Они не только обсудят наболевшие темы, но и «отпесочат» мужской пол с искрометной иронией.

Каждые выходные, с пятницы по воскресенье, зрителей ждет медийный хедлайнер из Москвы или Петербурга, который обеспечит качественный женский юмор на высшем уровне. Продолжительность шоу — 80 минут, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу юмора и получить заряд положительных эмоций.

Локация и комфорт

Мероприятие проходит в модном баре «Сплетни by Anna Asti», расположенном в центре Новосибирска. Гостей начинают пускать за час до начала шоу, чтобы вы успели сделать заказы по еде и напиткам и спокойно подготовиться к вечеру.

Важно: во время мероприятия скидки и акции ресторана не действуют. Столы продаются по местам. Если хотите сидеть без подсадки, рекомендуем выкупить стол целиком.

Погрузитесь в атмосферу хорошего настроения и искрометного женского юмора на Stand Up по-женски — это отличный способ провести вечер!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 25 июля
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
20:30 от 590 ₽
Новосибирск, 26 июля
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
20:30 от 590 ₽
Новосибирск, 27 июля
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
18:30 от 590 ₽
Новосибирск, 1 августа
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
20:30 от 990 ₽
Новосибирск, 2 августа
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
20:30 от 990 ₽
Новосибирск, 3 августа
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
18:30 от 990 ₽
Новосибирск, 8 августа
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
20:30 от 990 ₽
Новосибирск, 9 августа
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
20:30 от 990 ₽
Новосибирск, 10 августа
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
18:30 от 990 ₽
Новосибирск, 15 августа
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
20:30 от 990 ₽
Новосибирск, 16 августа
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
20:30 от 990 ₽
Новосибирск, 17 августа
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
18:30 от 990 ₽
Новосибирск, 22 августа
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
20:30 от 990 ₽
Новосибирск, 23 августа
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
20:30 от 990 ₽
Новосибирск, 24 августа
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
18:30 от 990 ₽
Новосибирск, 29 августа
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
20:30 от 990 ₽
Новосибирск, 30 августа
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
20:30 от 990 ₽
Новосибирск, 31 августа
Сплетни by Anna Asti Новосибирск, Красный просп., 50, 2 этаж
18:30 от 990 ₽

В ближайшие дни

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