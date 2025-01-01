Юмор без цензуры и лишних фильтров в баре Анны Асти

Шоу Stand Up по-женски покорило зрителей Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Теперь лучшие комедиантки и специальные гостьи из разных уголков России собираются вместе, чтобы поделиться своим остроумным и смелым юмором. Они не только обсудят наболевшие темы, но и «отпесочат» мужской пол с искрометной иронией.

Каждые выходные, с пятницы по воскресенье, зрителей ждет медийный хедлайнер из Москвы или Петербурга, который обеспечит качественный женский юмор на высшем уровне. Продолжительность шоу — 80 минут, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу юмора и получить заряд положительных эмоций.

Локация и комфорт

Мероприятие проходит в модном баре «Сплетни by Anna Asti», расположенном в центре Новосибирска. Гостей начинают пускать за час до начала шоу, чтобы вы успели сделать заказы по еде и напиткам и спокойно подготовиться к вечеру.

Важно: во время мероприятия скидки и акции ресторана не действуют. Столы продаются по местам. Если хотите сидеть без подсадки, рекомендуем выкупить стол целиком.

Погрузитесь в атмосферу хорошего настроения и искрометного женского юмора на Stand Up по-женски — это отличный способ провести вечер!