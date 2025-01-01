Stand-Up по-Женски

Это шоу уже завоевало сердца зрителей Питера, Москвы и других крупных регионов России. Пришло время покорять Уфу! На одной сцене соберутся лучшие девушки-комики региона, а также специальные гостьи из разных уголков страны, чтобы подарить зрителям отборный юмор.
Зрителей ожидает 80 минут беспрецедентного комедийного представления. Комики обсудят актуальные темы, представят острые шутки и, конечно же, смешно отпесочат «мужичков» — все это без цензуры! Шоу обещает не только смех, но и искренние эмоции, что сделает его незабываемым.
Не упустите возможность стать частью этого комедийного праздника! Если вы хотите узнать состав комиков или получить помощь в выборе стола, обращайтесь к организаторам на месте.