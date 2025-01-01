Меню
Stand-Up по-Женски
Stand-Up по-Женски

Stand-Up по-Женски

18+
18+

О концерте/спектакле

Комедийное шоу для истинных любителей юмора

Это шоу уже завоевало сердца зрителей Питера, Москвы и других крупных регионов России. Пришло время покорять Уфу! На одной сцене соберутся лучшие девушки-комики региона, а также специальные гостьи из разных уголков страны, чтобы подарить зрителям отборный юмор.

О шоу

Зрителей ожидает 80 минут беспрецедентного комедийного представления. Комики обсудят актуальные темы, представят острые шутки и, конечно же, смешно отпесочат «мужичков» — все это без цензуры! Шоу обещает не только смех, но и искренние эмоции, что сделает его незабываемым.

Важно знать

  • Продолжительность: 80 минут.
  • Бронь стола: Действительна только на время мероприятия.

Не упустите возможность стать частью этого комедийного праздника! Если вы хотите узнать состав комиков или получить помощь в выборе стола, обращайтесь к организаторам на месте.

Расписание

