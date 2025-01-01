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Stand Up. Отчетный концерт
Киноафиша Stand Up. Отчетный концерт

Stand Up. Отчетный концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Stand-up: Отчётный концерт в Флэш баре

Приглашаем вас на уникальное событие — Stand-up. Отчётный концерт. Это вечер, где выступят опытные комики, участники известных телевизионных и интернет-проектов, а также резиденты объединения FlashStandUp. Не упустите шанс увидеть чемпиона Высшей лиги КВН в действии!

Что такое Флэш бар?

Флэш бар — это не просто заведение, а целый мир смеха и позитива. Открытый командой КВН Флэш-Рояль, чемпиона 2023 года, он стал излюбленным местом для любителей хорошего юмора. Здесь вы можете не только насладиться напитками и вкусной едой, но и зарядиться положительными эмоциями от выступлений комиков.

Почему стоит посетить концерт?

  • Выступления резидентов FlashStandUp — это гарантированный смех и отличное настроение.
  • Уникальная возможность увидеть звезд КВН и других популярных комиков на одной сцене.
  • Атмосфера Флэш бара, где каждый вечер превращается в праздник юмора.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера! Билеты уже в продаже. Ждем вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 25 июля
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
22:00 от 700 ₽

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