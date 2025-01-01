Stand Up. Отчетный концерт

Stand-up: Отчётный концерт в Флэш баре

Приглашаем вас на уникальное событие — Stand-up. Отчётный концерт. Это вечер, где выступят опытные комики, участники известных телевизионных и интернет-проектов, а также резиденты объединения FlashStandUp. Не упустите шанс увидеть чемпиона Высшей лиги КВН в действии!

Что такое Флэш бар?

Флэш бар — это не просто заведение, а целый мир смеха и позитива. Открытый командой КВН Флэш-Рояль, чемпиона 2023 года, он стал излюбленным местом для любителей хорошего юмора. Здесь вы можете не только насладиться напитками и вкусной едой, но и зарядиться положительными эмоциями от выступлений комиков.

Почему стоит посетить концерт?

Выступления резидентов FlashStandUp — это гарантированный смех и отличное настроение.

Уникальная возможность увидеть звезд КВН и других популярных комиков на одной сцене.

Атмосфера Флэш бара, где каждый вечер превращается в праздник юмора.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера! Билеты уже в продаже. Ждем вас!