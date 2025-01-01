Stand Up от опытных комиков

CLUB#1 представляет настоящий вечер смеха!

Готовьтесь к вечеру смеха и эмоций! На сцене — самые искушённые мастера юмора столицы, готовые поделиться своими лучшими шутками.

Что вас ждёт:

Три комика и ведущий, которых вы могли видеть на ТНТ , Первом канале или YouTube .

, или . Смелые, неожиданные шутки и виртуозное владение словом.

Неподдельные эмоции и искромётный юмор от тех, кто знает, как завоевать сердца зрителей.

Каждое выступление — это уникальный состав комиков, поэтому каждый вечер отличается от предыдущего!

Важно:

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы.

Состав участников может меняться и не всегда совпадает с афишей.

Впереди вечер, который вы точно запомните!