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Stand Up от опытных комиков
Билеты от 1000₽
Киноафиша Stand Up от опытных комиков

Stand Up от опытных комиков

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

CLUB#1 представляет настоящий вечер смеха!

Готовьтесь к вечеру смеха и эмоций! На сцене — самые искушённые мастера юмора столицы, готовые поделиться своими лучшими шутками.

Что вас ждёт:

  • Три комика и ведущий, которых вы могли видеть на ТНТ, Первом канале или YouTube.
  • Смелые, неожиданные шутки и виртуозное владение словом.
  • Неподдельные эмоции и искромётный юмор от тех, кто знает, как завоевать сердца зрителей.

Каждое выступление — это уникальный состав комиков, поэтому каждый вечер отличается от предыдущего!

Важно:

  • Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы.
  • Состав участников может меняться и не всегда совпадает с афишей.

Впереди вечер, который вы точно запомните!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
19:30 от 1000 ₽
25 июля
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
19:30 от 1000 ₽
26 июля
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
19:30 от 1000 ₽
27 июля
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
18:00 от 1000 ₽
31 июля
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
19:30 от 1000 ₽
21 августа
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
19:30 от 1000 ₽
22 августа
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
19:30 от 1000 ₽
23 августа
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
19:30 от 1000 ₽
24 августа
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
19:30 от 1000 ₽
28 августа
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
19:30 от 1000 ₽
29 августа
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
19:30 от 1000 ₽
30 августа
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
19:30 от 1000 ₽
31 августа
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
19:30 от 1000 ₽

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