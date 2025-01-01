Stand Up от опытных комиков

CLUB#1 представляет настоящий вечер смеха!
Готовьтесь к вечеру смеха и эмоций! На сцене — самые искушённые мастера юмора столицы, готовые поделиться своими лучшими шутками.
Что вас ждёт:
- Три комика и ведущий, которых вы могли видеть на ТНТ, Первом канале или YouTube.
- Смелые, неожиданные шутки и виртуозное владение словом.
- Неподдельные эмоции и искромётный юмор от тех, кто знает, как завоевать сердца зрителей.
Каждое выступление — это уникальный состав комиков, поэтому каждый вечер отличается от предыдущего!
Важно:
- Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы.
- Состав участников может меняться и не всегда совпадает с афишей.
Впереди вечер, который вы точно запомните!