Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Stand Up. Опытный микрофон
Киноафиша Stand Up. Опытный микрофон

Stand Up. Опытный микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-шоу в центре Петербурга

Приглашаем вас на захватывающее стендап-шоу, которое пройдет в самом сердце Петербурга! В этот вечер на сцене выступят только лучшие питерские комики, готовые поделиться своими новыми и проверенными шутками.

Уникальная атмосфера

На нашем шоу вы сможете не только насладиться остроумными выступлениями, но и погрузиться в уютную атмосферу бара с отличной кухней и разнообразным выбором напитков. Это идеальное место для тех, кто хочет расслабиться и провести вечер в компании друзей.

Не пропустите!

Каждое представление — это настоящий праздник юмора, который подарит вам хорошее настроение и незабываемые впечатления. Приходите, будет весело!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 сентября
Благородная гниль Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2, литера Д, вход через шкаф в баре «Винный буфет»
20:00 от 550 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
Благородная гниль Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2, литера Д, вход через шкаф в баре «Винный буфет»
20:00 от 550 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
Благородная гниль Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2, литера Д, вход через шкаф в баре «Винный буфет»
20:00 от 550 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
Благородная гниль Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2, литера Д, вход через шкаф в баре «Винный буфет»
20:00 от 550 ₽

В ближайшие дни

7Б. День рождения группы
16+
Рок
7Б. День рождения группы
20 сентября в 20:00 Космонавт
от 2400 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
18 октября в 20:30 Квартира 8
от 900 ₽
Рок-хиты с симфоническим оркестром
6+
Живая музыка
Рок-хиты с симфоническим оркестром
9 октября в 20:00 Колизей
от 1600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше