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Stand Up. Опытные комики
Киноафиша Stand Up. Опытные комики

Stand Up. Опытные комики

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Stand-up: Опытные комики на сцене Флэш бара

Приглашаем вас на уникальный концерт Stand-up, где выступят опытные комики, участники популярных ТВ и интернет проектов, а также резиденты объединения FlashStandUp. Особое внимание уделим чемпионам Высшей лиги КВН, которые подарят вам незабываемые моменты смеха и радости.

Что такое Флэш бар?

Флэш бар — это не просто место для отдыха. Открытый командой КВН Флэш-Рояль, чемпионами 2023 года, он стал настоящим центром юмора и веселья в Ростове. Здесь вы можете не только насладиться вкусными напитками и блюдами, но и получить заряд позитивных эмоций от выступлений талантливых комиков.

Почему стоит посетить этот концерт?

  • Уникальная возможность увидеть выступления лучших комиков из различных ТВ и YouTube проектов.
  • Живое взаимодействие с артистами и возможность задать им вопросы.
  • Атмосфера дружелюбия и веселья, которая царит в Флэш баре.

Не упустите шанс стать частью этого яркого юмористического события! Ждем вас на Stand-up в Флэш баре — месте, где смех и позитив никогда не заканчиваются.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 1 августа
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
22:00 от 400 ₽

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