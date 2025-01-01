Stand-up: Опытные комики на сцене Флэш бара

Приглашаем вас на уникальный концерт Stand-up, где выступят опытные комики, участники популярных ТВ и интернет проектов, а также резиденты объединения FlashStandUp. Особое внимание уделим чемпионам Высшей лиги КВН, которые подарят вам незабываемые моменты смеха и радости.

Что такое Флэш бар?

Флэш бар — это не просто место для отдыха. Открытый командой КВН Флэш-Рояль, чемпионами 2023 года, он стал настоящим центром юмора и веселья в Ростове. Здесь вы можете не только насладиться вкусными напитками и блюдами, но и получить заряд позитивных эмоций от выступлений талантливых комиков.

Почему стоит посетить этот концерт?

Уникальная возможность увидеть выступления лучших комиков из различных ТВ и YouTube проектов.

Живое взаимодействие с артистами и возможность задать им вопросы.

Атмосфера дружелюбия и веселья, которая царит в Флэш баре.

Не упустите шанс стать частью этого яркого юмористического события! Ждем вас на Stand-up в Флэш баре — месте, где смех и позитив никогда не заканчиваются.