Stand Up Ольга Малащенко

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-концерт Ольги Малащенко в Дворце Культуры РГАТУ

В предстоящую пятницу в Дворце Культуры РГАТУ пройдет необычный стендап-концерт Ольги Малащенко. Это событие привлечет внимание ценителей театрального юмора и смелых наблюдений!

Острый юмор и женская сила

Ольга Малащенко известна своим уникальным стилем, в котором она гармонично сочетает женственность и суровость. В своих выступлениях она охватывает широкий спектр тем, включая взаимоотношения, современную жизнь и, конечно, провокационные вопросы.

Для кого этот концерт?

Если вы цените смелый юмор, остроту наблюдений и откровенные размышления на злободневные темы, этот концерт точно для вас. Ольга призвана вызывать смех, провоцируя размышления у зрителей. Не упустите возможность стать частью этого уникального шоу в уютной атмосфере Дворца Культуры.

Малащенко О

Май
30 мая суббота
19:00
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
от 1400 ₽

