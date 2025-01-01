Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Stand Up: Новые шутки
Киноафиша Stand Up: Новые шутки

Stand Up: Новые шутки

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новая комедийная программа от казанских Stand Up комиков

Приглашаем вас на уникальное шоу, в котором лучшие комики Казани представят свои самые свежие и остроумные шутки. Это не просто выступление — это возможность увидеть, как профессионалы юмора создают новые комедийные номера, основанные на повседневной жизни и актуальных темах.

Что вас ждет?

В программе выступят известные комики, которые уже завоевали популярность в Казани и за ее пределами. Каждый из них подготовил новые, эксклюзивные шутки, которые вы не услышите нигде больше. Это идеальная возможность насладиться живым юмором и провести вечер в компании единомышленников, разделяющих любовь к комедии.

Интересный факт

Знаете ли вы, что жанр Stand Up зародился в США в середине XX века и с тех пор завоевал популярность по всему миру? Теперь и в Казани вы можете наслаждаться этим форматом, который сочетает в себе элементы театра и импровизации.

Не пропустите это удивительное шоу — приходите и получайте удовольствие от искусства современного юмора!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 28 июля
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
21:00 от 350 ₽
Казань, 29 июля
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
19:00 от 350 ₽
Казань, 4 августа
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
21:00 от 350 ₽
Казань, 5 августа
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
19:00 от 350 ₽
Казань, 6 августа
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
21:00 от 350 ₽
Казань, 11 августа
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
21:00 от 350 ₽
Казань, 12 августа
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
19:00 от 350 ₽
Казань, 13 августа
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
21:00 от 350 ₽
Казань, 18 августа
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
21:00 от 350 ₽
Казань, 19 августа
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
19:00 от 350 ₽
Казань, 20 августа
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
21:00 от 350 ₽
Казань, 25 августа
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
21:00 от 350 ₽
Казань, 26 августа
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
19:00 от 350 ₽
Казань, 27 августа
Trinity Казань, Баумана, 44/8, КРЦ «Родина»
21:00 от 350 ₽

В ближайшие дни

КазанкаФест
0+
Фестиваль
КазанкаФест
2 августа в 17:00 Пляж «Нижнее Заречье»
от 3500 ₽
Шоу Женский стендап
18+
Юмор
Шоу Женский стендап
18 апреля в 19:00 Казань Экспо
от 2000 ₽
Большой стендап в центре Казани
18+
Юмор
Большой стендап в центре Казани
11 сентября в 20:00 Гадкий койот
от 490 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше