Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Stand Up: Новогодний
Киноафиша Stand Up: Новогодний

Stand Up: Новогодний

18+
Возраст 18+

О концерте

Вечер смеха и хорошего настроения в Санкт-Петербурге

У нас для вас подарок! Опытные комики соберутся в центре города, чтобы порадовать вас новыми и лучшими шутками. Этот спектакль станет отличным способом провести выходные и зарядиться позитивом.

Что ожидать от вечера

Зрителей ждёт не только смех, но и уникальная атмосфера. Комики поделятся своими свежими находками и наблюдениями из жизни, которые вызовут бурю эмоций и, конечно, смеха. Каждый из них имеет свой уникальный стиль и подход, что сделает вечер разнообразным и увлекательным.

Специальные гости

В этот вечер также примут участие приглашенные комики, известные своими яркими выступлениями на популярных шоу. Не упустите возможность увидеть их в действии и первыми узнать о самых свежих шутках!

Где и когда

Спектакль пройдет в центре города, в уютном зале, который давно стал любимым местом для любителей стендапа. Прийти на вечер смеха можно с друзьями или семьей, ведь позитивное настроение — это то, что необходимо каждому.

Не пропустите возможность провести увлекательные выходные в компании талантливых комиков и подарить себе и близким вечер, полный смеха!

Купить билет на концерт Stand Up: Новогодний

Помощь с билетами
В других городах
Январь
1 января четверг
16:30
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽
2 января пятница
16:30
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽
3 января суббота
18:30
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽
4 января воскресенье
18:30
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽
5 января понедельник
18:30
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 600 ₽
6 января вторник
18:30
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽
7 января среда
18:30
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽
8 января четверг
18:30
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽
9 января пятница
16:30
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽
10 января суббота
18:30
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 800 ₽

В ближайшие дни

Хетаг Хугаев. Стендап-концерт
18+
Юмор
Хетаг Хугаев. Стендап-концерт
10 января в 19:00 Stage Standup Club
от 3000 ₽
#В_свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
6+
Классическая музыка
#В_свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
15 января в 20:00 Дом Архитектора
от 2500 ₽
"Вдохновлённые романтизмом", аб-т №15
6+
Классическая музыка
"Вдохновлённые романтизмом", аб-т №15
14 декабря в 15:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше