Stand Up. Ночной

Приглашаем вас на захватывающее стендап-шоу «Stand Up» в уютном Flash Bar в Ростове! Этот вечер обещает быть полным смеха и неожиданных поворотов, ведь к микрофону выйдут самые яркие комики нашего города.
Гармония развлечения и глубоких мыслей — это то, что отличает спектакль «Stand Up». Вы услышите не только шутки о повседневной жизни, но и остроумные комментарии на актуальные темы. Участники шоу — опытные комики, которые регулярно выступают на лучших площадках страны.
Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем заблаговременно приобрести билеты. Входной билет можно купить на сайте заведения или при входе в зал.
Не упустите шанс провести вечер, полный смеха и хорошего настроения! Ждем вас на стендап-концерте в Flash Bar!