Stand Up: Ночной стендап-концерт в Flash Bar, Ростов

Приглашаем вас на захватывающее стендап-шоу «Stand Up» в уютном Flash Bar в Ростове! Этот вечер обещает быть полным смеха и неожиданных поворотов, ведь к микрофону выйдут самые яркие комики нашего города.

Что вас ждет?

Гармония развлечения и глубоких мыслей — это то, что отличает спектакль «Stand Up». Вы услышите не только шутки о повседневной жизни, но и остроумные комментарии на актуальные темы. Участники шоу — опытные комики, которые регулярно выступают на лучших площадках страны.

Интересные факты

Стендап-культура быстро набирает популярность в России.

Flash Bar — одно из любимых мест публики для вечерних посиделок и качества стендапа.

Многие известные комики начинали свою карьеру именно так — на небольших клубных сценах.

Билеты

Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем заблаговременно приобрести билеты. Входной билет можно купить на сайте заведения или при входе в зал.

Не упустите шанс провести вечер, полный смеха и хорошего настроения! Ждем вас на стендап-концерте в Flash Bar!