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Stand Up Напарники
Киноафиша Stand Up Напарники

Stand Up Напарники

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Двойная доза юмора: вечеринка стендапа в центре города

Приглашаем вас на незабываемый вечер, который подарят два опытных комика! Они поделятся своими проверенными шутками и зарядят вас позитивом на всю неделю. Это отличная возможность насладиться живым шоу в новом стендап баре, расположенном в самом сердце города.

Камерная атмосфера и веселое времяпрепровождение

Не упустите шанс провести время в приятной и уютной обстановке. А ведь стендап — это не только юмор, но и возможность ближе познакомиться с комиками, задать вопросы и пообщаться с другими зрителями.

Важно знать

  • Сбор гостей: начинается за полчаса до начала мероприятия. Не забудьте прийти заранее, чтобы занять лучшие места!
  • Адрес: стендап бар расположен в центре города, что делает его удобным для посещения.
  • Возрастное ограничение: пожалуйста, уточняйте информацию о возрастных ограничениях на вход.

Не пропустите возможность зарядиться хорошим настроением и насладиться живым выступлением комиков. Ждем вас на вечере стендапа!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
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Екатеринбург, 31 июля
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 7 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 21 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 28 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 4 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 11 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 18 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 25 сентября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 2 октября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽
Екатеринбург, 9 октября
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
20:00 от 400 ₽

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