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Stand Up на Рождественской
Киноафиша Stand Up на Рождественской

Stand Up на Рождественской

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Уютный стендап вечер в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на незабываемый стендап вечер в туристическом центре Нижнего Новгорода! Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником смеха и хорошего настроения.

Что вас ждет?

На сцене выступят опытные комики города, которые порадуют вас остроумными шутками, яркими отыгрышами и незабываемыми репризами. Каждый номер – это заряд позитива и возможность взглянуть на привычные вещи с юмором.

Почему стоит прийти?

Во-первых, это отличная возможность провести вечер в компании друзей и близких. Во-вторых, смех – это лучшее средство от стресса! А в-третьих, вы сможете поддержать местных комиков, которые с удовольствием поделятся с вами своим творчеством.

Приходите за смехом!

С нас великолепные шутки и море позитива, с вас – только хорошее настроение и желание веселиться. Не упустите шанс стать частью этого веселого события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 25 июля
Stand Up Club NN Нижний Новгород, Рождественская, 10
19:30 от 600 ₽
Нижний Новгород, 26 июля
Stand Up Club NN Нижний Новгород, Рождественская, 10
19:00 от 600 ₽
Нижний Новгород, 27 июля
Stand Up Club NN Нижний Новгород, Рождественская, 10
19:00 от 600 ₽
Нижний Новгород, 31 июля
Stand Up Club NN Нижний Новгород, Рождественская, 10
19:30 от 400 ₽
Нижний Новгород, 1 августа
Stand Up Club NN Нижний Новгород, Рождественская, 10
19:30 от 600 ₽
Нижний Новгород, 2 августа
Stand Up Club NN Нижний Новгород, Рождественская, 10
19:00 от 600 ₽
Нижний Новгород, 3 августа
Stand Up Club NN Нижний Новгород, Рождественская, 10
19:00 от 600 ₽
Нижний Новгород, 8 августа
Stand Up Club NN Нижний Новгород, Рождественская, 10
19:30 от 600 ₽

В ближайшие дни

Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
30 ноября в 17:00 Пространство DKRT
от 699 ₽
Стендап, открытый микрофон
18+
Юмор
Стендап, открытый микрофон
11 ноября в 19:30 Improv Club
от 200 ₽
Рок-хиты на органе при свечах
6+
Рок
Рок-хиты на органе при свечах
10 августа в 17:00 Пространство DKRT
от 699 ₽
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