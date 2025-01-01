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Stand Up на пару: Костя Мартынов и Олег Григорьев
Киноафиша Stand Up на пару: Костя Мартынов и Олег Григорьев

Stand Up на пару: Костя Мартынов и Олег Григорьев

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Stand Up на пару: Костя Мартынов и Олег Григорьев

Приготовьтесь к вечеру, полному жизненного юмора! В этот раз на сцене Pravda Bar выступят два выдающихся комика — Костя Мартынов и Олег Григорьев. Их выступление обещает быть мощным, брутальным и, конечно же, невероятно смешным.

О Косте Мартынове

Костя — известный комик, который завоевал популярность благодаря своему остроумному стилю и умению находить юмор в обыденных ситуациях. Его шутки часто основаны на личном опыте, что делает их особенно близкими и понятными зрителям.

Олеге Григорьеве

Олег Григорьев — мастер импровизации, который умеет создать атмосферу легкости и веселья на сцене. Его выступления всегда полны неожиданных поворотов и оригинальных шуток, что делает каждое шоу уникальным.

Не пропустите!

Если вы хотите зарядиться позитивом и хорошим настроением, это событие — то, что вам нужно. Приходите 15 ноября в Pravda Bar и наслаждайтесь вечерним шоу с Костей и Олегом. Убедитесь, что у вас есть билеты, ведь количество мест ограничено!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера. Ждем вас на Stand Up на пару!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 5 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 500 ₽

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