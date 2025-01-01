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Stand Up на опыте
Киноафиша Stand Up на опыте

Stand Up на опыте

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Юмор от проверенных комиков

STAND UP НА ОПЫТЕ — это особый формат мероприятий, где на сцену выходят только опытные комики. Здесь нет места импровизациям или экспериментам — каждый артист уже зарекомендовал себя на многочисленных открытых микрофонах.

Что вас ждет?

Комики используют это шоу для обкатки материала перед большими выступлениями. В отличие от обычных открытых микрофонов, у них больше времени на сцене, а значит, зрители могут погрузиться в их юмор и стиль глубже.

Шанс узнать любимых комиков лучше

Это не просто шутки — это возможность увидеть, как любимые комики готовятся к большим шоу. Длинные выступления раскрывают их творческие грани и дают зрителям возможность насладиться не только юмором, но и их личным подходом к жизни.

Готовьтесь к вечеру смеха и острого юмора от лучших стендап-комиков!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 25 июля
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 800 ₽
Екатеринбург, 26 июля
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
18:00 от 800 ₽
Екатеринбург, 2 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
18:00 от 800 ₽
Екатеринбург, 3 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:30 от 800 ₽
Екатеринбург, 9 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
18:00 от 800 ₽
Екатеринбург, 16 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
18:00 от 800 ₽
Екатеринбург, 23 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
18:00 от 800 ₽
Екатеринбург, 29 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 800 ₽
Екатеринбург, 30 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
18:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Stand Up Прожарка
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10 октября в 22:00 Standup Bar
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30 ноября в 18:00 Свердловская филармония
от 1000 ₽
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18 сентября в 20:00 ДИВС
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