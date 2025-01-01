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Stand Up. Лучший материал
Киноафиша Stand Up. Лучший материал

Stand Up. Лучший материал

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Stand Up. Лучший материал — стендап концерт в Flash Bar Ростов

Приглашаем вас на уникальный стендап концерт «Stand Up. Лучший материал», который пройдет в Flash Bar Ростов. Это событие обещает стать настоящим праздником юмора и искренности.

Что вас ждет?

На вечере выступят лучшие комики, которые представят свой самый актуальный и смешной материал. Каждый из них готов поделиться своими наблюдениями о жизни, любви и повседневных ситуациях, превращая обычные моменты в источник смеха.

Где и когда?

Концерт состоится в уютном и атмосферном Flash Bar, который идеально подходит для таких мероприятий. Не упустите шанс насладиться живым выступлением в компании единомышленников!

Почему стоит посетить?

  • Яркие выступления комиков, которые завоевали любовь зрителей.
  • Неподражаемая атмосфера Flash Bar.
  • Возможность посмеяться от души и зарядиться позитивом на всю неделю.

Не пропустите шанс стать частью этого увлекательного вечера. Билеты уже в продаже, количество мест ограничено!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 1 августа
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
20:00 от 700 ₽

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