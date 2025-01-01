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Stand Up: Лучшие шутки
Киноафиша Stand Up: Лучшие шутки

Stand Up: Лучшие шутки

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Stand Up: Лучшие шутки в Homie Lounge

Приглашаем вас на вечер, наполненный смехом и хорошим настроением! В Homie Lounge вас ждёт уникальное шоу, где комики с телеканалов и YouTube проектов представят свой лучший материал.

Что вас ждёт?

Комики расскажут шутки, которые заставят вас смеяться до слёз. Вечер обещает быть насыщенным и весёлым, а атмосфера заведения добавит уюта и комфорта. Это отличная возможность провести время с друзьями или познакомиться с новыми людьми.

Где и когда?

Место проведения: Homie Lounge, центр города. Дата и время: уточняйте на сайте заведения.

Почему стоит прийти?

  • Возможность увидеть популярных комиков вживую.
  • Уникальная атмосфера и возможность пообщаться с единомышленниками.
  • Отличный способ отвлечься от повседневных забот и зарядиться позитивом.

Не упустите шанс провести вечер в компании юмора и позитива! Билеты можно приобрести на сайте Homie Lounge.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
21:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
21:00 от 500 ₽

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