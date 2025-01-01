Меню
Stand Up Line. Открытый микрофон
Stand Up Line. Открытый микрофон

Stand Up Line. Открытый микрофон

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Stand Up Line: Открытый микрофон в Новосибирске

Приглашаем вас на увлекательное шоу «Открытый микрофон», где опытные комики и новички собираются, чтобы проверить свои новые шутки на живой аудитории. Это отличная возможность увидеть, как рождаются комические номера, и поддержать начинающих артистов!

Что вас ждет

В ходе мероприятия вы станете свидетелем эффектных выступлений, блока шуток, импровизаций и, возможно, даже неожиданных поворотов сюжета! Комики из разных уголков страны представят свои лучшее творение, в том числе и абсолютно новые тексты. Это шанс оценить, что новенькое появится в мире стендап-комедии.

Где и когда

«Открытый микрофон» пройдет в Доме RM. Уютная атмосфера и дружеская публика создадут идеальные условия для настоящего театрального вечера. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Интересные факты о стендапе

Стендап-комедия зародилась в начале 20 века и с тех пор привлекала зрителей своей искренностью и непосредственностью. Участие в открытых микрофонах — это не просто возможность выступить, но и путь к развитию и признанию в мире комедии. Многие известные комики начинали с таких шоу!

Приходите, поддержите участников и насладитесь вечером смеха и хорошего настроения!

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 19 августа
Johnson Irish Pub Новосибирск, Красный просп., 31
20:00 от 100 ₽
Новосибирск, 24 августа
Johnson Irish Pub Новосибирск, Красный просп., 31
18:00 от 100 ₽
Новосибирск, 26 августа
Johnson Irish Pub Новосибирск, Красный просп., 31
20:00 от 100 ₽
Новосибирск, 28 августа
Дом RM Новосибирск, Каменская, 55
20:30 от 100 ₽
Новосибирск, 31 августа
Johnson Irish Pub Новосибирск, Красный просп., 31
18:00 от 100 ₽

