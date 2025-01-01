Stand Up: Леван Табарокишвили и Дмитрий Растопчинов

Супер-дуэт с ТНТ: Леван Табарокишвили и Дмитрий Растопчинов

Приглашаем вас на незабываемый вечер юмора и смеха с участниками популярных шоу на ТНТ! На сцене выступят Леван Табарокишвили — участник Stand Up, и Дмитрий Растопчинов — член команды «Курские» проекта «Импровизация. Команды» и Открытого Микрофона. Оба комика известны своим остроумием и уникальным стилем, который не оставит равнодушным никого!

Информация о спектакле

В этот вечер зрителей ждет не только юмор, но и возможность насладиться атмосферой дружеского общения. Работает линия раздачи и бар, где можно выбрать вкусные закуски и напитки. Мы настоятельно рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть сделать свой выбор и настроиться на волну хорошего настроения!

Уникальные факты о комиках

Леван Табарокишвили стал известен благодаря своим выступлениям на различных сценах, где он демонстрирует свой неповторимый стиль. Дмитрий Растопчинов, в свою очередь, завоевал сердца зрителей своим участием в таких проектах, как OPEN MIC и MONEY MIC. Оба артиста обладают огромным опытом и готовы подарить вам незабываемые эмоции!

Не упустите шанс стать частью этого замечательного вечера! Ждем вас на спектакле!