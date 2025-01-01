Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Stand Up лекция Егор Кукса и Сева Ловкачев
Билеты от 600₽
Киноафиша Stand Up лекция Егор Кукса и Сева Ловкачев

Stand Up лекция Егор Кукса и Сева Ловкачев

18+
Возраст 18+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Вечер стендапа с Егором Куксой и Севой Ловкачевым

Готовьтесь к незабываемому вечеру стендап-комедии! На сцене встретятся два ярких представителя жанра: Егор Кукса и Сева Ловкачев.

Егор Кукса

Егор Кукса — стендап-комик, известный по проектам «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон». Он является резидентом популярной программы «Stand Up» на ТНТ, где завоевал сердца зрителей своим уникальным стилем и харизматичными выступлениями.

Сева Ловкачев

Сева Ловкачев — не только стендап-комик, но и подкастер, а также популяризатор науки. Его выступления отличаются оригинальным подходом и умением привлекать внимание к серьезным темам через призму юмора. Сева участвовал в таких проектах, как Outside Stand-Up, 22 комика, «Segozavtra», «Воспоминания о будущем», а также в подкасте о философии и многих других.

Не упустите возможность

Эти два мастера стендапа готовы поделиться с вами своим остроумием и оригинальными взглядами на жизнь. Будьте готовы к смеху и глубоким размышлениям, ведь каждый из них по-своему уникален.

Погружайтесь в атмосферу комедийного вечера и насладитесь неповторимым юмором, который точно не оставит вас равнодушным!

Купить билет на концерт Stand Up лекция Егор Кукса и Сева Ловкачев

Помощь с билетами
Октябрь
7 октября вторник
21:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 700 ₽
14 октября вторник
21:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 600 ₽
21 октября вторник
21:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 700 ₽
28 октября вторник
21:00
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
от 700 ₽

В ближайшие дни

Вечер кубинского джаза: Dariel Rene
12+
Джаз
Вечер кубинского джаза: Dariel Rene
23 декабря в 19:00 Дом музыки
от 1000 ₽
Freeman 996
16+
Хип-хоп
Freeman 996
10 октября в 19:00 Base Club
от 1500 ₽
Stand Up концерт в Москве
18+
Юмор
Stand Up концерт в Москве
11 октября в 18:00 Los bandidos
от 790 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше