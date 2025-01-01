Stand Up лекция Егор Кукса и Сева Ловкачев

Вечер стендапа с Егором Куксой и Севой Ловкачевым

Готовьтесь к незабываемому вечеру стендап-комедии! На сцене встретятся два ярких представителя жанра: Егор Кукса и Сева Ловкачев.

Егор Кукса

Егор Кукса — стендап-комик, известный по проектам «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон». Он является резидентом популярной программы «Stand Up» на ТНТ, где завоевал сердца зрителей своим уникальным стилем и харизматичными выступлениями.

Сева Ловкачев

Сева Ловкачев — не только стендап-комик, но и подкастер, а также популяризатор науки. Его выступления отличаются оригинальным подходом и умением привлекать внимание к серьезным темам через призму юмора. Сева участвовал в таких проектах, как Outside Stand-Up, 22 комика, «Segozavtra», «Воспоминания о будущем», а также в подкасте о философии и многих других.

Не упустите возможность

Эти два мастера стендапа готовы поделиться с вами своим остроумием и оригинальными взглядами на жизнь. Будьте готовы к смеху и глубоким размышлениям, ведь каждый из них по-своему уникален.

Погружайтесь в атмосферу комедийного вечера и насладитесь неповторимым юмором, который точно не оставит вас равнодушным!