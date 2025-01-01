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Stand-Up: Лёгкий Микрофон
Билеты от 400₽
Киноафиша Stand-Up: Лёгкий Микрофон

Stand-Up: Лёгкий Микрофон

18+
Возраст 18+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Стендап-комедия на «Лёгком микрофоне»

Погрузитесь в мир стендап-комедии на нашем классическом шоу «Лёгкий микрофон». Это уникальное событие соберет на одной сцене как опытных комиков, так и начинающих артистов — фрешменов. Каждый из них поделится своими лучшими шутками и свежими идеями.

Что вас ждёт?

На «Лёгком микрофоне» зрители смогут насладиться разнообразием стилей и подходов к комедии. Участники шоу — это не только мастера стендапа, но и звезды популярных телепроектов, которые уже завоевали симпатии аудитории. Каждое выступление обещает быть уникальным и непредсказуемым.

Интересные факты

  • «Лёгкий микрофон» — это не просто шоу, а платформа для новых талантов, где они могут продемонстрировать свои способности.
  • Некоторые комики, участвующие в программе, уже успели стать известными благодаря своим выступлениям на телевидении.
  • Шоу проходит в уютной атмосфере, что создает идеальные условия для общения зрителей и артистов.

Почему стоит прийти?

Если вы хотите провести вечер в компании смеха и хорошего настроения, это событие — ваш выбор. Приходите на «Лёгкий микрофон», чтобы поддержать любимых комиков и открыть для себя новые таланты! Не упустите возможность стать частью этой незабываемой атмосферы.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 августа
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19:30 от 400 ₽

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