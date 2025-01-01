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Киноафиша Stand Up. Кринж

Stand Up. Кринж

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Кринж» Stand Up: Пилотный выпуск

Приглашаем вас на уникальное комедийное шоу «Кринж» Stand Up, которое уже успело привлечь внимание зрителей своей необычной концепцией. Это не просто выступление — это настоящая лаборатория юмора, где комики представляют свой худший материал!

Что такое «Кринж»?

«Кринж» — это шоу, в котором юмор становится источником стыда не только для комиков, но и для зрителей. Каждый участник, именующий себя «Лучшим комиком Вселенной», делится своими провальными шутками и забавными историями. Здесь нет места идеальному выступлению — только искренность и смех над собственными ошибками.

Интересные факты

  • Первый выпуск «Кринж» стал настоящим хитом среди зрителей, благодаря уникальному формату и открытости комиков.
  • Каждое выступление охватывает разные стили юмора, от самоиронии до абсурда.
  • После шоу у зрителей будет возможность пообщаться с комиками и обсудить их выступления.

Не упустите возможность увидеть, как комики справляются со своим «кринжом» на сцене! Билеты уже в продаже.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 10 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:30 от 400 ₽

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