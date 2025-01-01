Stand Up Константин Бутаков

Стендап-вечер с Константином Бутаковым в Red Buffet Lounge

Приглашаем вас на незабываемый стендап-вечер с Константином Бутаковым! Этот талантливый комик из Краснодара, резидент шоу «Stand Up» на ТНТ и финалист программы «Открытый микрофон», подарит вам вечер, наполненный смехом и искренними шутками.

О Константине Бутакове

Константин известен своим оригинальным стилем и уникальным подходом к таким темам, как возраст и семейные проблемы. Его выступления полны юмора и жизненных наблюдений, которые заставляют задуматься и смеяться одновременно. Не упустите возможность увидеть его вживую!

Информация о мероприятии

Где? Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2

Когда? 20 августа в 20:00

Сбор гостей: с 19:30

Продолжительность: 1,5 часа

Возрастное ограничение: 18+

Удобства для зрителей

На мероприятии будет работать линия раздачи и бар. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть выбрать еду и напитки, а также настроиться на волну хорошего настроения!

Обратите внимание: перемещение столов самостоятельно запрещено. Если вы захотите пересесть, пожалуйста, обратитесь к администратору — мы поможем подобрать более комфортное место.