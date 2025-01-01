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Stand Up Концерт: Лучшие Шутки
Киноафиша Stand Up Концерт: Лучшие Шутки

Stand Up Концерт: Лучшие Шутки

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедийный вечер в центре города: смех и хорошее настроение

Всё просто — комики рассказывают шутки, а Вы смеётесь. Звучит как отличная сделка! Приглашаем вас на незабываемый вечер, где комики из популярных ТВ и YouTube проектов поделятся своим лучшим материалом.

Что вас ждёт?

На сцене выступят талантливые комики, которые известны своими яркими выступлениями и оригинальным стилем. Каждый из них подготовил уникальный набор шуток, способный развеселить даже самых строгих зрителей.

Где и когда?

Мероприятие пройдет в самом центре города, что делает его идеальным выбором для вечернего досуга. Дата и время выступления будут объявлены дополнительно, следите за нашими анонсами!

Почему стоит прийти?

  • Отличное настроение: Смех — это лучший способ снять стресс после трудного дня.
  • Новые лица: Узнайте о talentах, которые могут стать звездами завтрашнего дня.
  • Уникальная атмосфера: Комедийное шоу — это не только шутки, но и возможность провести вечер в компании единомышленников.

Не упустите шанс стать частью этого веселого события! Билеты уже в продаже. Следите за обновлениями и готовьтесь к вечернему смеху!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Kokopelli Санкт-Петербург, Литейный просп., 61
20:30 от 600 ₽

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