Stand Up Концерт: Лучшие Шутки
Киноафиша Stand Up Концерт: Лучшие Шутки

Stand Up Концерт: Лучшие Шутки

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Stand Up Концерт: Лучшие Шутки в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на захватывающий вечер юмора! В рамках Stand Up концерта комики, известные по ТВ и YouTube, поделятся своими лучшими шутками. Это уникальная возможность увидеть любимых артистов в живом исполнении и насладиться их остроумием.

Что вас ждет?

Всё просто — комики рассказывают шутки, а вы смеётесь. Звучит как отличная сделка, не правда ли? Каждый участник вечера готовит свой лучший материал, чтобы подарить вам положительные эмоции и отличное настроение. Приходите зарядиться позитивом и провести вечер в компании единомышленников.

Где и когда?

Концерт пройдет в центре города, в уютном зале, который идеально подходит для такого рода мероприятий. Убедитесь, что вы не пропустите этот вечер, который запомнится надолго!

Интересные факты

  • Stand Up комедия — это один из самых популярных жанров в мире развлечений.
  • Вечер может стать отличным поводом для встречи с друзьями или романтического свидания.
  • Некоторые комики, возможно, уже известны вам по viral видео и мемам в интернете.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события! Улыбки и смех обеспечены!

Купить билет на концерт Stand Up Концерт: Лучшие Шутки

В других городах
Октябрь
24 октября пятница
21:00
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 600 ₽
31 октября пятница
21:00
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 600 ₽

