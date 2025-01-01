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Stand Up концерт | 21 комик
Билеты от 500₽
Киноафиша Stand Up концерт | 21 комик

Stand Up концерт | 21 комик

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Самые яркие молодые комики в импровизационном шоу

В этом шоу на сцене будут выступать 20 молодых, ярких и харизматичных комиков. В отличие от традиционных стендап-шоу, где каждый комик имеет заранее установленное время для выступления, здесь каждый комик выходит на сцену до тех пор, пока его шутки не вызовут смех зрителей. Если выступление не вызвало смеха — комик уходит, и на сцену выходит следующий участник. Это создает интерактивную атмосферу, где зрители играют важную роль в процессе выбора лучших комиков, а также позволяет увидеть разных юмористов в действии.

Основные моменты шоу:

  • Молодые комики: В этом проекте участвуют новые лица на сцене, что позволяет зрителям познакомиться с перспективными комиками.
  • Интерактивность: Шоу зависит от реакции зрителей — только смех решает, кто будет продолжать выступать.
  • Динамичность: Из-за необычного формата шоу зрители могут ожидать разнообразие шуток и стилей выступлений.

Этот формат подходит для любителей динамичных и необычных стендап-шоу, где зрители не только наслаждаются юмором, но и становятся частью шоу, влияя на его ход.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
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21:00 от 500 ₽
24 августа
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
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