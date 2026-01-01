Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Stand Up изнутри
Киноафиша Stand Up изнутри

Stand Up изнутри

18+
Возраст 18+

О концерте

Уникальное шоу «Stand Up изнутри» в Pravda bar

В Екатеринбурге пройдет захватывающее стендап-шоу «Stand Up изнутри» в Pravda bar. Это событие, которое нельзя пропустить для всех поклонников жанра, обещает стать настоящим испытанием для комиков-импровизаторов.

Импровизация в центре внимания

На сцене выступят комики, которые будут шутить на ходу, создавая непривычные и оригинальные ситуации. Гости шоу смогут увидеть, как рождается юмор прямо в воздухе, и сравнить его с заранее подготовленными шутками. Это уникальная возможность оценить, что же вызывает больший смех – импровизация или заранее заготовленные фразы.

Для любителей экспериментов

Шоу «Stand Up изнутри» особенно понравится тем, кто ценит эксперименты в стендапе и любит наблюдать за живыми выступлениями. Каждый выступающий будет бросать вызов традиционному стендапу, и зрители смогут стать непосредственными свидетелями этого уникального театрального опыта.

Не пропустите шанс стать частью увлекательного стендап-эксперимента в Pravda bar. Узнайте, сумеют ли комики справиться с вызовами сцены и подарят ли они вам незабываемые минуты смеха!

Купить билет на концерт Stand Up изнутри

Помощь с билетами
В других городах
Март
26 марта четверг
20:00
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
от 500 ₽

В ближайшие дни

Call Me Karizma
12+
Рок Хип-хоп
Call Me Karizma
17 апреля в 19:00 Фабрика
Билеты
Тима Белорусских. Большой сольный концерт
12+
Поп
Тима Белорусских. Большой сольный концерт
1 марта в 20:00 Свобода
от 2500 ₽
Стендап в Баре!
18+
Юмор
Стендап в Баре!
20 марта в 22:00 Standup Bar
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше