Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Stand Up Импровизация
Киноафиша Stand Up Импровизация

Stand Up Импровизация

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Живой юмор без сценария: неповторимая импровизация

Готовьтесь к вечеру, наполненному смехом и неожиданными поворотами! Рома Рор и Илья Щербаков предложат вам уникальное шоу, где нет места заученным шуткам и сценариям. Каждый выступление — это возможность создать что-то новое и удивительное прямо на ваших глазах.

Почему стоит прийти?

  • Никаких заготовок — только чистая импровизация.
  • Два комика с разной энергетикой — двойная доза юмора!
  • Уютная атмосфера Red Buffet и отменная кухня, которые сделают ваш вечер еще более приятным.

Информация о мероприятии

Дата: 22 октября

Общий сбор: 19:00

Начало: 20:00

Цена билета: от 599 рублей

Продолжительность: 1,5 часа

Возрастное ограничение: 18+

Важная информация для зрителей

Обратите внимание, что на мероприятиях запрещается двигать или перемещать столы самостоятельно. Если вы хотите пересесть, пожалуйста, обратитесь к администратору, и мы подберём для вас более комфортный стол.

Погрузитесь в мир живого юмора и дайте волю своему смеху в этот незабываемый вечер!

Купить билет на концерт Stand Up Импровизация

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
22 октября среда
20:00
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
от 599 ₽

В ближайшие дни

Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
27 октября в 16:30 Khosta Spot
от 1500 ₽
Оркестр CAGMO. Хор русского рока при свечах
6+
Рок
Оркестр CAGMO. Хор русского рока при свечах
18 декабря в 19:00 Зимний театр
от 2900 ₽
Sunset Jazz на берегу моря. Романтические баллады и интеллектуальный джаз
6+
Джаз
Sunset Jazz на берегу моря. Романтические баллады и интеллектуальный джаз
23 ноября в 16:30 Khosta Spot
от 900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше