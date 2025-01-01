Stand Up Импровизация

Готовьтесь к вечеру, наполненному смехом и неожиданными поворотами! Рома Рор и Илья Щербаков предложат вам уникальное шоу, где нет места заученным шуткам и сценариям. Каждый выступление — это возможность создать что-то новое и удивительное прямо на ваших глазах.
Дата: 22 октября
Общий сбор: 19:00
Начало: 20:00
Цена билета: от 599 рублей
Продолжительность: 1,5 часа
Возрастное ограничение: 18+
Обратите внимание, что на мероприятиях запрещается двигать или перемещать столы самостоятельно. Если вы хотите пересесть, пожалуйста, обратитесь к администратору, и мы подберём для вас более комфортный стол.
Погрузитесь в мир живого юмора и дайте волю своему смеху в этот незабываемый вечер!