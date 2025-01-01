Stand Up Импровизация

Живой юмор без сценария: неповторимая импровизация

Готовьтесь к вечеру, наполненному смехом и неожиданными поворотами! Рома Рор и Илья Щербаков предложат вам уникальное шоу, где нет места заученным шуткам и сценариям. Каждый выступление — это возможность создать что-то новое и удивительное прямо на ваших глазах.

Почему стоит прийти?

Никаких заготовок — только чистая импровизация.

Два комика с разной энергетикой — двойная доза юмора!

Уютная атмосфера Red Buffet и отменная кухня, которые сделают ваш вечер еще более приятным.

Информация о мероприятии

Дата: 22 октября

Общий сбор: 19:00

Начало: 20:00

Цена билета: от 599 рублей

Продолжительность: 1,5 часа

Возрастное ограничение: 18+

Важная информация для зрителей

Обратите внимание, что на мероприятиях запрещается двигать или перемещать столы самостоятельно. Если вы хотите пересесть, пожалуйста, обратитесь к администратору, и мы подберём для вас более комфортный стол.

Погрузитесь в мир живого юмора и дайте волю своему смеху в этот незабываемый вечер!