Stand Up Импровизация
Киноафиша Stand Up Импровизация

Stand Up Импровизация

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап концерт в Сочи

Приготовьтесь к уникальному вечеру юмора, где нет заученных шуток и сценариев! Открытая сцена ждет именно вас, зрителей, которые станут активной частью этого импровизационного шоу. Рома Рор и Илья Щербаков, два талантливых комика с разной энергетикой, подарят вам двойную дозу смеха, отвечая на неожиданные вопросы и рассказывая истории, которые никогда не звучали со сцены.

почему стоит увидеть это шоу?

  • Полная импровизация — ни одной заготовки!
  • Два комика с уникальными стилями создают неповторимую атмосферу.
  • Уютная обстановка Red Buffet позволяет наслаждаться не только шоу, но и отменной кухней.

Важно: мы рекомендуем приходить заранее, чтобы выбрать лучшие блюда и напитки, и настроиться на волну хорошего настроения. В Red Buffet работает линия раздачи и бар, что делает вечер еще более комфортным.

правила посещения

Пожалуйста, не перемещайте столы самостоятельно. Если вам нужно пересесть, обратитесь к администратору — он подберет для вас более удобное место.

где и когда?

Место проведения: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.
Начало мероприятия: 1 октября в 20:00.
Сбор гостей: с 19:00.
Продолжительность: 1,5 часа.
Возрастное ограничение: 18+

Купить билет на концерт Stand Up Импровизация

Октябрь
1 октября среда
20:00
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
от 599 ₽

