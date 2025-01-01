Stand Up Импровизация

Стендап концерт в Сочи

Приготовьтесь к уникальному вечеру юмора, где нет заученных шуток и сценариев! Открытая сцена ждет именно вас, зрителей, которые станут активной частью этого импровизационного шоу. Рома Рор и Илья Щербаков, два талантливых комика с разной энергетикой, подарят вам двойную дозу смеха, отвечая на неожиданные вопросы и рассказывая истории, которые никогда не звучали со сцены.

почему стоит увидеть это шоу?

Полная импровизация — ни одной заготовки!

Два комика с уникальными стилями создают неповторимую атмосферу.

Уютная обстановка Red Buffet позволяет наслаждаться не только шоу, но и отменной кухней.

Важно: мы рекомендуем приходить заранее, чтобы выбрать лучшие блюда и напитки, и настроиться на волну хорошего настроения. В Red Buffet работает линия раздачи и бар, что делает вечер еще более комфортным.

правила посещения

Пожалуйста, не перемещайте столы самостоятельно. Если вам нужно пересесть, обратитесь к администратору — он подберет для вас более удобное место.

где и когда?

Место проведения: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.

Начало мероприятия: 1 октября в 20:00.

Сбор гостей: с 19:00.

Продолжительность: 1,5 часа.

Возрастное ограничение: 18+