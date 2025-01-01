Stand Up Импровизация

Приготовьтесь к уникальному вечеру юмора, где нет заученных шуток и сценариев! Открытая сцена ждет именно вас, зрителей, которые станут активной частью этого импровизационного шоу. Рома Рор и Илья Щербаков, два талантливых комика с разной энергетикой, подарят вам двойную дозу смеха, отвечая на неожиданные вопросы и рассказывая истории, которые никогда не звучали со сцены.
Важно: мы рекомендуем приходить заранее, чтобы выбрать лучшие блюда и напитки, и настроиться на волну хорошего настроения. В Red Buffet работает линия раздачи и бар, что делает вечер еще более комфортным.
Пожалуйста, не перемещайте столы самостоятельно. Если вам нужно пересесть, обратитесь к администратору — он подберет для вас более удобное место.
Место проведения: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.
Начало мероприятия: 1 октября в 20:00.
Сбор гостей: с 19:00.
Продолжительность: 1,5 часа.
Возрастное ограничение: 18+