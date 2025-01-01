Stand Up: Гурам Амарян и друзья

Гурам Амарян — один из самых ярких и харизматичных стендап-комиков России. Он стал известен благодаря своим выступлениям в проектах «Stand-Up на ТНТ», «Решалы» и «По хатам». В этот вечер вас ожидает не только его выступление, но и выступления других талантливых комиков.
На сцене выступят:
Все они являются участниками популярных шоу «Stand Up на ТНТ», «Разгоны», «Оф не знаю», «Токсине» и многих других.
Приготовьтесь к вечеру мощного юмора, неожиданных импровизаций и смеха до слёз! Это уникальная возможность увидеть в одном концерте сразу несколько звезд стендапа и насладиться их выступлениями в дружеской атмосфере.
Приходите, чтобы зарядиться позитивом и отличным настроением! Это мероприятие станет настоящим подарком для любителей качественного комедийного контента.