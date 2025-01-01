Stand Up: Гурам Амарян и друзья

Гурам Амарян и его Друзья: Большой стендап-концерт комиков России

Гурам Амарян — один из самых ярких и харизматичных стендап-комиков России. Он стал известен благодаря своим выступлениям в проектах «Stand-Up на ТНТ», «Решалы» и «По хатам». В этот вечер вас ожидает не только его выступление, но и выступления других талантливых комиков.

Кто ещё вас развеселит?

На сцене выступят:

Геворк Абрамян

Эрнест Таржуманян

Илья Раевский

Сергей Снурников

Вадим Постильный

Все они являются участниками популярных шоу «Stand Up на ТНТ», «Разгоны», «Оф не знаю», «Токсине» и многих других.

Что ожидать от вечера?

Приготовьтесь к вечеру мощного юмора, неожиданных импровизаций и смеха до слёз! Это уникальная возможность увидеть в одном концерте сразу несколько звезд стендапа и насладиться их выступлениями в дружеской атмосфере.

Не пропустите!

Приходите, чтобы зарядиться позитивом и отличным настроением! Это мероприятие станет настоящим подарком для любителей качественного комедийного контента.