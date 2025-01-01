Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Stand Up: Гурам Амарян и друзья
Киноафиша Stand Up: Гурам Амарян и друзья

Stand Up: Гурам Амарян и друзья

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Гурам Амарян и его Друзья: Большой стендап-концерт комиков России

Гурам Амарян — один из самых ярких и харизматичных стендап-комиков России. Он стал известен благодаря своим выступлениям в проектах «Stand-Up на ТНТ», «Решалы» и «По хатам». В этот вечер вас ожидает не только его выступление, но и выступления других талантливых комиков.

Кто ещё вас развеселит?

На сцене выступят:

  • Геворк Абрамян
  • Эрнест Таржуманян
  • Илья Раевский
  • Сергей Снурников
  • Вадим Постильный

Все они являются участниками популярных шоу «Stand Up на ТНТ», «Разгоны», «Оф не знаю», «Токсине» и многих других.

Что ожидать от вечера?

Приготовьтесь к вечеру мощного юмора, неожиданных импровизаций и смеха до слёз! Это уникальная возможность увидеть в одном концерте сразу несколько звезд стендапа и насладиться их выступлениями в дружеской атмосфере.

Не пропустите!

Приходите, чтобы зарядиться позитивом и отличным настроением! Это мероприятие станет настоящим подарком для любителей качественного комедийного контента.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 4 августа
Зеленый театр Сочи, Егорова, 1, парк «Ривьера»
20:00 от 1400 ₽
Пермь, 10 сентября
ДК Калинина Пермь, Куйбышева, 140а
19:00 от 1600 ₽
Екатеринбург, 11 сентября
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
19:00 от 1200 ₽
Челябинск, 12 сентября
Центр международной торговли Челябинск, просп. Ленина, 35
19:00 от 1200 ₽
Краснодар, 11 октября
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
19:00 от 1800 ₽
Ростов-на-Дону, 12 октября
КСК «Экспресс» Ростов-на-Дону, Закруткина, 67а
19:00 от 1600 ₽
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 1600 ₽
Новосибирск, 23 октября
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
19:00 от 1600 ₽
Красноярск, 25 октября
Новая сцена Красноярск, Бограда, 134
19:00 от 1600 ₽
Казань, 4 ноября
Пирамида Казань, Московская, 3
19:00 от 1600 ₽
Уфа, 6 ноября
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
19:00 от 1400 ₽
Воронеж, 19 ноября
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
19:00 от 1800 ₽
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 1400 ₽
Самара, 20 ноября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
19:00 от 1400 ₽
Волгоград, 29 ноября
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
20:00 от 1400 ₽

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди при свечах
6+
Неоклассика
Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди при свечах
16 октября в 19:00 Летний театр
от 2900 ₽
Четвержаз! Джазовый четверг на террасе в «Федина дача»
0+
Джаз
Четвержаз! Джазовый четверг на террасе в «Федина дача»
2 октября в 20:30 Федина дача
от 1500 ₽
ЯйцЫ Fаберже
18+
Ска
ЯйцЫ Fаберже
9 августа в 21:30 Треугольник
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше