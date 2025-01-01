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О концерте/спектакле

Stand Up Города: Неповторимый вечер комедии в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на уникальное событие — Stand Up Города! Это шоу, которое не оставит равнодушным ни одного любителя хорошего юмора. Вы сможете насладиться сольными и командными выступлениями лучших комиков из разных уголков нашей страны.

Что вас ждет на Stand Up Города?

В программе выступления артистов, которые представят разнообразные стили комедии, от остроумных наблюдений до ярких сценических номеров. Это отличная возможность увидеть, как разные мегаполисы интерпретируют современное искусство смеха.

Почему стоит посетить это событие?

Stand Up Города — это не просто шоу, это целый вечер, наполненный позитивом и хорошим настроением. Вы увидите комиков, которые уже завоевали популярность в своих городах, и, возможно, их имена станут известны и в вашем окружении.

Не пропустите!

Не упустите шанс увидеть это уникальное событие в Нижнем Новгороде. Приходите с друзьями и готовьтесь к вечеру, полному смеха и неожиданных поворотов! Билеты уже в продаже, и их количество ограничено.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Нижний Новгород, 25 июля
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Кинофактура Нижний Новгород, Варварская, 32, в здании типографии «Нижполиграф», 2 этаж
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