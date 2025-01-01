Stand Up главный Moneymic

Комедийные вечера в баре «1703»: смех и отдых без затрат

По средам в легендарном баре «1703» лучшие комики Санкт-Петербурга собираются для захватывающих стендап-сражений. Участники известных проектов, таких как «Comedy Баттл», «Открытый микрофон» и «Roast Battle», демонстрируют свои таланты, сражаясь за денежный приз.

Этот вечер обещает быть не только веселым, но и незабываемым. Вы сможете насладиться живыми выступлениями комиков, посмеяться от души и провести время с друзьями. И самое приятное — вход свободный! Однако, стоит помнить, что вечеринки проходят в формате 18+, поэтому рекомендуется приходить без детей.

Не упустите возможность услышать лучшие шутки, поднять настроение и просто отдохнуть в дружеской атмосфере.