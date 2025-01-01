Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Stand Up главный Moneymic
Киноафиша Stand Up главный Moneymic

Stand Up главный Moneymic

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедийные вечера в баре «1703»: смех и отдых без затрат

По средам в легендарном баре «1703» лучшие комики Санкт-Петербурга собираются для захватывающих стендап-сражений. Участники известных проектов, таких как «Comedy Баттл», «Открытый микрофон» и «Roast Battle», демонстрируют свои таланты, сражаясь за денежный приз.

Этот вечер обещает быть не только веселым, но и незабываемым. Вы сможете насладиться живыми выступлениями комиков, посмеяться от души и провести время с друзьями. И самое приятное — вход свободный! Однако, стоит помнить, что вечеринки проходят в формате 18+, поэтому рекомендуется приходить без детей.

Не упустите возможность услышать лучшие шутки, поднять настроение и просто отдохнуть в дружеской атмосфере.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 августа
1703 Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 3
20:00 от 10 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
1703 Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 3
20:00 от 10 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
1703 Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 3
20:00 от 10 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
1703 Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 3
20:00 от 10 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
1703 Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 3
20:00 от 10 ₽
Санкт-Петербург, 1 октября
1703 Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 3
20:00 от 10 ₽
Санкт-Петербург, 8 октября
1703 Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 3
20:00 от 10 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
1703 Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 3
20:00 от 10 ₽
Санкт-Петербург, 22 октября
1703 Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 3
20:00 от 10 ₽
Санкт-Петербург, 29 октября
1703 Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 3
20:00 от 10 ₽
Санкт-Петербург, 5 ноября
1703 Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 3
20:00 от 10 ₽
Санкт-Петербург, 12 ноября
1703 Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 3
20:00 от 10 ₽

В ближайшие дни

Elena et les garçons
6+
Джаз
Elena et les garçons
24 сентября в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2500 ₽
18+
Юмор
Stand Up. Битва Поколений
5 сентября в 19:00 Поправка
от 900 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
14 ноября в 21:00 Квартира 8
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше