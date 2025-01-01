Меню
Stand UP en Español
Билеты от 1000₽
Киноафиша Stand UP en Español

Stand UP en Español

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

StandUp на испанском языке: стендап-концерт в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на уникальное событие – стендап-концерт на испанском языке в Stand Up Store Moscow. Это отличный шанс для всех любителей юмора, кто хочет улучшить свои языковые навыки и насладиться атмосферой комедии.

Что вас ждет?

На сцене выступят талантливые комики, которые предложат зрителям свежий взгляд на обыденные ситуации, наполняя их добрым настроением и юмором. Атмосфера вечера будет легкой и непринужденной, что позволит каждому забыть о повседневных заботах.

Почему стоит посетить?

  • Язык юмора: Стендап на испанском языке – это отличный способ улучшить навыки общения и восприятия языка.
  • Культурный обмен: Погружение в испаноязычную комедию позволяет познакомиться с культурными особенностями стран, где говорят на этом языке.
  • Новый опыт: Даже если вы не знаете испанский в совершенстве, комедийный формат помогает понять суть шуток и насладиться атмосферой вечера.

Информация для зрителей

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного мероприятия. Приходите с друзьями или приходите одни – наш стендап создан для всех, кто ценит хорошее настроение и шутки!

Купить билет на концерт

Расписание

31 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
16:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Концерт-съемка — Телепремия «Города России»
6+
Эстрада
Концерт-съемка — Телепремия «Города России»
17 ноября в 17:00 Москва
от 2000 ₽
Орган и Дудук при Свечах
6+
Классическая музыка
Орган и Дудук при Свечах
6 сентября в 19:00 Музей Пушкина
от 999 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
18 декабря в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
