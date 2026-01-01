Оповещения от Киноафиши
Stand Up Елизавета Варвара Аранова
Stand Up Елизавета Варвара Аранова

Stand Up Елизавета Варвара Аранова

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-концерт Елизаветы-Варвары Арановой 

Приглашаем вас на уникальный стендап-концерт Елизаветы Варваровой! Этот вечер обещает стать настоящим открытием для любителей юмора и театрального искусства.

О комике

Елизавета Варварова — не просто стендап-комикесса, но и талантливый сценарист и режиссёр. Она является постоянной резиденткой популярного шоу «Женский стендап» на ТНТ и ведет подкаст «Страхи», который уже успел завоевать многочисленную аудиторию. Её уникальный подход к юмору и глубокое понимание человеческой природы делают каждое выступление неповторимым событием.

Что ожидать от вечера?

В этом стендап-концерте Лиза поделится своим взглядом на повседневные ситуации, а также расскажет о том, как смех может помочь преодолеть сложности жизни. Каждый зритель сможет увидеть, как комедия становится не только источником радости, но и своего рода терапией.

Почему стоит прийти?

Не пропустите возможность увидеть живое выступление одного из ярчайших представителей русскоязычного стендапа! Елизавета Варварова привнесет в вечер атмосферу легкости и позитивных эмоций, что сделает его незабываемым.

Записывайтесь на мероприятие и готовьтесь к незабываемому вечеру, наполненному искренним юмором и интересными рассказами!

Купить билет на концерт Stand Up Елизавета Варвара Аранова

В других городах
Март
Апрель
20 марта пятница
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 1800 ₽
21 марта суббота
19:00
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
от 1300 ₽
10 апреля пятница
19:00
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 1200 ₽
23 апреля четверг
19:00
Студенческий дворец культуры РГАТУ Рязань, Костычева, 1
от 1400 ₽

Фотографии

Stand Up Елизавета Варвара Аранова Stand Up Елизавета Варвара Аранова Stand Up Елизавета Варвара Аранова Stand Up Елизавета Варвара Аранова Stand Up Елизавета Варвара Аранова Stand Up Елизавета Варвара Аранова Stand Up Елизавета Варвара Аранова Stand Up Елизавета Варвара Аранова Stand Up Елизавета Варвара Аранова

