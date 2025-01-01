Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Stand Up. Девочки на опыте

Stand Up. Девочки на опыте

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-концерт: Юмор от профессионалов

Приглашаем вас на уникальный стендап-концерт, где на сцене выступят опытные представительницы юмора. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником смеха и позитива.

О чем будет концерт?

Вы услышите шутки на самые разные темы — от повседневной жизни до социальных вопросов. Участницы шоу не боятся затрагивать актуальные и порой острые темы, ведь их волнует всё, что происходит вокруг.

Зачем стоит посетить?

Стендап — это не только возможность посмеяться, но и шанс взглянуть на привычные вещи с другой стороны. Каждая шутка, каждая история — это взгляд на жизнь, пропущенный через призму юмора. Не упустите возможность зарядиться позитивом и хорошим настроением!

Интересный факт

Стендап-культура активно развивается в России, и многие комики становятся известными благодаря своим выступлениям. Эти юмористические вечера собирают полные залы и становятся местом встречи для любителей хорошего смеха.

Не упустите возможность стать частью этого веселого события! Мы ждем вас на стендап-концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 23 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Хибла Герзмава
0+
Классическая музыка
Хибла Герзмава
28 января в 19:00 Свердловская филармония
от 12000 ₽
Stand Up на опыте
18+
Юмор
Stand Up на опыте
3 августа в 20:30 Pravda Bar
от 800 ₽
Павел Кашин
16+
Поп Рок
Павел Кашин
28 сентября в 20:00 Максимилианс
от 3000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше