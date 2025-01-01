Stand Up. Битва за деньги от Comedy Stuff

Вечер комедии: голосуйте за своих любимцев!

Приглашаем вас на незабываемый вечер комедии в северной столице! Опытные комики из Санкт-Петербурга, а также гости из Москвы и других регионов России представят лучшие шутки, которые точно захватят ваше сердце.

На этом вечере зрители становятся настоящими судьями: именно вы решаете, кто из комиков уйдет с деньгами, а кто услышит утешительные слова: «Главное, не зевай, в следующий раз обязательно получится!»

Уникальный формат

Это мероприятие — не просто шоу, а уникальный комедийный баттл, где ваше мнение имеет значение. Поддержите любимых комиков своим голосом и помогите им стать победителями вечера!

О комиках

В программе выступят как известные мастера стендапа, так и новички, которым вы сможете отдать свой голос. Каждое выступление наполнено юмором, искренностью и неповторимым стилем. Мы уверены, что смех объединяет, и этот вечер станет настоящим праздником юмора!

Не упустите возможность стать частью этого уникального события. Ждем вас на нашем вечере комедии, где каждый голос может изменить судьбу комика! Вам гарантированы незабываемые эмоции и отличное настроение.