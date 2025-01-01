Меню
Stand Up. Битва Поколений
Киноафиша Stand Up. Битва Поколений

Stand Up. Битва Поколений

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедийная битва поколений: смешно и по-умному!

Приготовьтесь к вечеру настоящего комедийного сражения! В этом уникальном спектакле на сцену выйдут представители разных поколений: те, кто помнит эпоху Брежнева и те, кто уже умеет делать звонки со своего Apple Watch. Здесь столкнутся опыт и свежий взгляд на жизнь!

Два мира — два взгляда

Комики старшего возраста (за 35) поделятся своим богатым жизненным опытом, рассказывая о том, как вели себя в юности. В свою очередь, новички (до 30) освежат воспоминания о своих первых «крашах» и других пародийным моментах, многим из которых принесет ностальгию. Вашему вниманию будут представлены искрометные истории, которые заставят смеяться до слёз!

Кто победит?

Какое поколение будет смешнее и убедительнее? Это решать вам, дорогие зрители! Мы лишь позаботились о том, чтобы подготовить корвалол и энергетик на случай, если заканчивающийся смех заставит вас понастальгировать о переживаниях одной из представленных эпох.

Где и когда?

Приходите в Beverly Hills bar — идеальное место для этого увлекательного комедийного вечера! Не забудьте надеть что-то комфортное и взять с собой бабушку, чтобы она тоже могла насладиться атмосферой веселья и позитива.

Важно: Возрастное ограничение 18+

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
19:50 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
20:45 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
19:50 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
19:50 от 800 ₽

