Stand Up. Битва Поколений

Комедийная битва поколений: смешно и по-умному!

Приготовьтесь к вечеру настоящего комедийного сражения! В этом уникальном спектакле на сцену выйдут представители разных поколений: те, кто помнит эпоху Брежнева и те, кто уже умеет делать звонки со своего Apple Watch. Здесь столкнутся опыт и свежий взгляд на жизнь!

Два мира — два взгляда

Комики старшего возраста (за 35) поделятся своим богатым жизненным опытом, рассказывая о том, как вели себя в юности. В свою очередь, новички (до 30) освежат воспоминания о своих первых «крашах» и других пародийным моментах, многим из которых принесет ностальгию. Вашему вниманию будут представлены искрометные истории, которые заставят смеяться до слёз!

Кто победит?

Какое поколение будет смешнее и убедительнее? Это решать вам, дорогие зрители! Мы лишь позаботились о том, чтобы подготовить корвалол и энергетик на случай, если заканчивающийся смех заставит вас понастальгировать о переживаниях одной из представленных эпох.

Где и когда?

Приходите в Beverly Hills bar — идеальное место для этого увлекательного комедийного вечера! Не забудьте надеть что-то комфортное и взять с собой бабушку, чтобы она тоже могла насладиться атмосферой веселья и позитива.

Важно: Возрастное ограничение 18+