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Киноафиша Stand Up. Битва Поколений

Stand Up. Битва Поколений

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Битва Поколений: Комедийный Вечер в Popravka Bar

В эту необычную ночь на сцене Popravka Bar столкнутся представители разных эпох! В неравной битве встретятся комики за 35 и комики до 30 лет, каждый из которых привнесет в программу свои уникальные взгляды на жизнь.

Что ждет зрителей?

Комики старшего поколения, помнящие о временах Брежнева, поделятся своим богатым жизненным опытом и научат молодежь, как справляться с трудностями. В свою очередь, молодые комики расскажут о своих «кринжовых» моментах, связанных с первыми увлечениями и крашами.

Кто победит?

Какое поколение станет смешнее и убедительнее? Это решать только вам, дорогие зрители! Мы подготовили для вас не только захватывающее шоу, но и необходимые «атрибуты» для вечеринки: корвалол для старшего поколения и энергетики для молодежи. Победителю будет чем отметить свою заслуженную победу!

Приглашаем на вечер!

Не забудьте надеть что-то чистое, взять с собой бабушку и направиться в Popravka Bar. Здесь все готово для роскошного комедийного вечера, который оставит множество положительных эмоций.

Возрастное ограничение: строго 18+.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
17:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
17:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
17:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
17:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
17:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
17:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
17:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
17:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 20 сентября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
17:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
17:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
17:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
17:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
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17:00 от 900 ₽

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