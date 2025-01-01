Stand Up. Битва Поколений

Битва Поколений: Комедийный Вечер в Popravka Bar

В эту необычную ночь на сцене Popravka Bar столкнутся представители разных эпох! В неравной битве встретятся комики за 35 и комики до 30 лет, каждый из которых привнесет в программу свои уникальные взгляды на жизнь.

Что ждет зрителей?

Комики старшего поколения, помнящие о временах Брежнева, поделятся своим богатым жизненным опытом и научат молодежь, как справляться с трудностями. В свою очередь, молодые комики расскажут о своих «кринжовых» моментах, связанных с первыми увлечениями и крашами.

Кто победит?

Какое поколение станет смешнее и убедительнее? Это решать только вам, дорогие зрители! Мы подготовили для вас не только захватывающее шоу, но и необходимые «атрибуты» для вечеринки: корвалол для старшего поколения и энергетики для молодежи. Победителю будет чем отметить свою заслуженную победу!

Приглашаем на вечер!

Не забудьте надеть что-то чистое, взять с собой бабушку и направиться в Popravka Bar. Здесь все готово для роскошного комедийного вечера, который оставит множество положительных эмоций.

Возрастное ограничение: строго 18+.