Stand Up: битва комиков за деньги

Комики сразятся за денежный приз!

На сцене разгорится настоящая битва юмора! В этом увлекательном шоу все участники поделятся на пары, а зрители, проявив свою активность, выберут лучших по аплодисментам. Финалисты, которые покорят сердца публики, будут сражаться за приз. Только вы решаете, чьи шутки окажутся смешнее!

Участники вечера

На сцене выступят:

Татьяна Пономарева

Вячеслав Чумаков

Мэл Бернецян

Артём Степанов

Ольга Боровская

Сергей Пискунов

Татьяна Кириллова

Вероника Зайнуллина

Наталья Михеева

Ксения Жучкова

Уютная атмосфера

Вечер пройдет в комфортной обстановке Red Buffet Lounge в Сочи. Для вашего удобства будет работать линия раздачи и бар с разнообразными закусками и напитками. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы выбрать подходящие угощения и настроиться на волну хорошего настроения!

Важно знать

Обратите внимание: на мероприятии запрещается самостоятельно перемещать столы. Если вы хотите пересесть, пожалуйста, обратитесь к администратору — мы подберем для вас более удобное место.

Локация и время

Где: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2

Когда: 6 сентября в 20:00

Сбор гостей

Сбор гостей начнется в 19:00. Продолжительность мероприятия составит 1,5-2 часа. Возрастное ограничение — 18+