Stand Up: битва комиков за деньги

На сцене разгорится настоящая битва юмора! В этом увлекательном шоу все участники поделятся на пары, а зрители, проявив свою активность, выберут лучших по аплодисментам. Финалисты, которые покорят сердца публики, будут сражаться за приз. Только вы решаете, чьи шутки окажутся смешнее!
На сцене выступят:
Вечер пройдет в комфортной обстановке Red Buffet Lounge в Сочи. Для вашего удобства будет работать линия раздачи и бар с разнообразными закусками и напитками. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы выбрать подходящие угощения и настроиться на волну хорошего настроения!
Обратите внимание: на мероприятии запрещается самостоятельно перемещать столы. Если вы хотите пересесть, пожалуйста, обратитесь к администратору — мы подберем для вас более удобное место.
Где: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2
Когда: 6 сентября в 20:00
Сбор гостей начнется в 19:00. Продолжительность мероприятия составит 1,5-2 часа. Возрастное ограничение — 18+