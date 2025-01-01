Меню
Stand Up: битва комиков за деньги
Stand Up: битва комиков за деньги

18+
О концерте/спектакле

Комики сразятся за денежный приз!

На сцене разгорится настоящая битва юмора! В этом увлекательном шоу все участники поделятся на пары, а зрители, проявив свою активность, выберут лучших по аплодисментам. Финалисты, которые покорят сердца публики, будут сражаться за приз. Только вы решаете, чьи шутки окажутся смешнее!

Участники вечера

На сцене выступят:

  • Татьяна Пономарева
  • Вячеслав Чумаков
  • Мэл Бернецян
  • Артём Степанов
  • Ольга Боровская
  • Сергей Пискунов
  • Татьяна Кириллова
  • Вероника Зайнуллина
  • Наталья Михеева
  • Ксения Жучкова

Уютная атмосфера

Вечер пройдет в комфортной обстановке Red Buffet Lounge в Сочи. Для вашего удобства будет работать линия раздачи и бар с разнообразными закусками и напитками. Рекомендуем приходить пораньше, чтобы выбрать подходящие угощения и настроиться на волну хорошего настроения!

Важно знать

Обратите внимание: на мероприятии запрещается самостоятельно перемещать столы. Если вы хотите пересесть, пожалуйста, обратитесь к администратору — мы подберем для вас более удобное место.

Локация и время

Где: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2

Когда: 6 сентября в 20:00

Сбор гостей

Сбор гостей начнется в 19:00. Продолжительность мероприятия составит 1,5-2 часа. Возрастное ограничение — 18+

В других городах

Сочи, 6 сентября
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
20:00 от 599 ₽

