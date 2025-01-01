Меню
Stand Up | Стас Старовойтов
Билеты от 2500₽
Stand Up | Стас Старовойтов

Stand Up | Стас Старовойтов

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Проверочный концерт Стаса Старовойтова в Stand Up Brothers

Приглашаем вас на уникальное событие — проверочный концерт резидента Stand Up на ТНТ, популярного российского актера и стендап-комика Стаса Старовойтова. Известный своим остроумным юмором и харизмой, Стас также успел зарекомендовать себя как талантливый музыкант и актер. Его фильм «Батя» стал настоящим хитом среди зрителей, что подтверждает его статус в индустрии.

О концерте

На концерте Стас поделится новыми шутками и интересными историями из жизни. Уникальная атмосфера клуба Stand Up Brothers создаст теплую обстановку, где каждый сможет насладиться качественным юмором и расслабиться в компании единомышленников.

Информация о билетах

Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту. Команда клуба Stand Up Brothers позаботится о вашем комфортном размещении в порядке очереди. Если вы пришли компанией, вы сможете удобно разместиться за одним столом — не переживайте, все гости будут сидеть вместе.

Дополнительная информация

Обратите внимание, что стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета. Это отличная возможность не только насладиться юмором, но и попробовать вкусные угощения от заведения.

Не упустите шанс провести вечер в компании хорошего юмора и интересных людей! Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 августа
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Stand Up | Стас Старовойтов

