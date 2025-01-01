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Stand Up | Секретный состав
Билеты от 1000₽
Киноафиша Stand Up | Секретный состав

Stand Up | Секретный состав

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Захватывающее стендап-шоу, ориентированное на настоящих поклонников комедии

Каждый раз в шоу выступают ведущие комики, которых заранее не раскрывают. Состав артистов держится в секрете до самого момента их выхода на сцену, что придает шоу особую атмосферу неожиданности и волнения.

Формат мероприятия

Состав комиков всегда разный, и зрители никогда не знают, кого они увидят на сцене. Это гарантирует, что каждое шоу будет уникальным и полным сюрпризов. Такого рода мероприятия идеально подходят тем, кто хочет испытать настоящее волнение от комедийных выступлений.

Что ожидать

Для зрителей это шанс увидеть лучших комиков и насладиться их выступлениями в непринужденной и веселой атмосфере. Смех, неожиданные повороты и свежие шутки, - все это ждет вас.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
21:00 от 1000 ₽

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