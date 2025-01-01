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Stand Up | Опытные комики с TV и YouTube
Билеты от 600₽
Киноафиша Stand Up | Опытные комики с TV и YouTube

Stand Up | Опытные комики с TV и YouTube

18+
Возраст 18+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Лучшие шутки и проверка материала от опытных комиков

Это мероприятие предлагает уникальную возможность увидеть лучшие шутки и проверку материала от опытных комиков, которые регулярно участвуют в популярных телевизионных и YouTube проектах. Здесь можно услышать выступления комиков, чьи шутки знакомы зрителям по известным шоу, и которые не боятся делиться своим самым сильным материалом. Эти артисты часто участвуют в таких проектах, как «StandUp на ТНТ», «Открытый микрофон», и других популярных телевизионных и интернет-платформах.

Формат мероприятия

Каждое мероприятие отличается разнообразием состава участников. Каждый раз зрители могут увидеть новых и популярных резидентов стендап-сцен, что делает каждое выступление уникальным. Комики проверяют свежий материал, делая шоу еще более захватывающим.

Что ожидать

Зрители могут ожидать яркие и острые выступления от резидентов известных проектов, которые делятся своим лучшим контентом. Каждый вечер будет полон импровизации и неожиданностей, а смех и уникальный стиль каждого комика оставят незабываемые впечатления.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
19:00 от 600 ₽
24 июля
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
21:00 от 600 ₽
25 июля
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
19:00 от 600 ₽
26 июля
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
17:00 от 600 ₽
27 июля
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
17:00 от 600 ₽
28 июля
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
19:00 от 600 ₽
30 июля
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
19:00 от 600 ₽
31 июля
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
19:00 от 600 ₽

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