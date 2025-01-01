Stand Up & Disco

Приглашаем вас на захватывающее мероприятие, которое сочетает в себе уникальную атмосферу живой музыки и остроумные выступления комиков. Ожидайте вечера, полный эмоций и незабываемых моментов!
Катя Новак – талантливая музыкантка, известная своим оригинальным стилем и энергией, которую она приносит на сцену. Она порадует зрителей часом живых выступлений, полных увлекательных мелодий и уникальных интерпретаций известных хитов.
После живой музыки вечер продолжится стендап-концертом, в котором выступят комики Рома Рор и Илья Щербаков. Они уже завоевали популярность благодаря своему остроумному стилю и актуальным темам, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя.
Обратите внимание, что на мероприятиях запрещается самостоятельно передвигать столы. Если вам нужно пересесть, обязательно обратитесь к администратору – мы поможем подобрать более комфортное место.
Не упустите возможность окунуться в мир живой музыки и остроумного юмора! Мы ждем вас на нашем концерте.