Stand Up & Disco
Киноафиша Stand Up & Disco

Stand Up & Disco

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Особенная вечерняя программа: часовая сет живая музыка и стендап-концерт

Приглашаем вас на захватывающее мероприятие, которое сочетает в себе уникальную атмосферу живой музыки и остроумные выступления комиков. Ожидайте вечера, полный эмоций и незабываемых моментов!

Часовая сет живая музыка от Кати Новак

Катя Новак – талантливая музыкантка, известная своим оригинальным стилем и энергией, которую она приносит на сцену. Она порадует зрителей часом живых выступлений, полных увлекательных мелодий и уникальных интерпретаций известных хитов.

Стендап-концерт Ромы Рора и Ильи Щербакова

После живой музыки вечер продолжится стендап-концертом, в котором выступят комики Рома Рор и Илья Щербаков. Они уже завоевали популярность благодаря своему остроумному стилю и актуальным темам, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя.

Детали события

  • Дата: 17 сентября
  • Общий сбор: 19:00
  • Начало: 20:00
  • Цена билета: от 599 рублей
  • Продолжительность: 2 часа
  • Возрастное ограничение: 18+

Важно знать

Обратите внимание, что на мероприятиях запрещается самостоятельно передвигать столы. Если вам нужно пересесть, обязательно обратитесь к администратору – мы поможем подобрать более комфортное место.

Не упустите возможность окунуться в мир живой музыки и остроумного юмора! Мы ждем вас на нашем концерте.

