Станция Мир
Киноафиша Станция Мир

Станция Мир

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Кавер-группа Станция Мир: Насладитесь Мощным Звучанием

Готовьтесь к незабываемому вечеру с кавер-группой Станция Мир из Кемерово. Эта команда объединяет в своем репертуаре мощные хиты поп-рока и синт-вейва, создавая уникальное музыкальное звучание.

Звезды на Сцене

В составе группы — сногсшибательная вокалистка, чье исполнение способно покорить сердца зрителей. Уникальный голосовой тембр солиста и один из лучших барабанщиков Сибири создадут атмосферу, полную энергии и драйва.

Не пропустите!

Приготовьтесь танцевать под знакомые ритмы и насладиться авторским звучанием. Этот концерт станет настоящим праздником для любителей живой музыки.

