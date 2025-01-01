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Киноафиша Станция Мир

Станция Мир

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Кавер-группа «Станция Мир» — Встреча с музыкой!

Приготовьтесь к незабываемому вечеру! Кавер-группа «Станция Мир» из Кемерово готова удивить вас мощной смесью поп-рока и синт-вейва. Их репертуар включает в себя самые проверенные хиты, которые все мы любим, но с уникальным авторским звучанием.

Неповторимый состав

Группа состоит из талантливых музыкантов, среди которых выделяется сногсшибательная вокалистка. Ее голос и харизма способны покорить сердца даже самых искушенных зрителей. Уникальный голосовой тембр солиста в сочетании с одним из лучших барабанщиков Сибири создают энергетику, которая заставит вас танцевать!

Почему стоит посетить?

«Станция Мир» — это не просто концерт, это целое музыкальное путешествие. Каждое выступление группы пропитано атмосферой веселья и драйва. Вы точно не останетесь равнодушными к их исполнению!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Приходите, и вы не пожалеете!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 16 августа
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
22:30 от 600 ₽

В ближайшие дни

Хетаг Хугаев
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Хетаг Хугаев
14 ноября в 19:00 ДК «Прогресс»
от 800 ₽
Ночной стендап
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Юмор
Ночной стендап
15 августа в 23:59 Standup Room
от 300 ₽
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Юмор
Стендап. Закрытый микрофон
13 августа в 20:00 Harat's
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