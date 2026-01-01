Спектакль Станция Любовь: Мария Болтнева

Поэтический моно-спектакль от Марии Болтневой

Восприятие поэзии 20-го века

Мария Болтнева приглашает вас погрузиться в творчество выдающихся русских поэтов 20-го века через призму своего восприятия. В моно-спектакле «Станция «Любовь»» каждое стихотворение — от Евтушенко до Ахматовой — становится маленьким спектаклем, который актриса проживает на ваших глазах.

Уникальная атмосфера камерного театра

Хитросплетения звуков, игра света и уникальный видеоряд создадут атмосферу уютного камерного театра. Спектакль обещает быть насыщенным: в его программе — исполнение нескольких песен, танцы со зрителями и душевные разговоры.

Об актрисе

Мария Болтнева — актриса Московского театра им. Вл. Маяковского. Она известна широкой аудитории по ролям в сериалах «Глухарь», «Эксклюзив», «Доктор Рихтер», «Карпов» и многих других.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление!