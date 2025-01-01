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Станционный смотритель
Киноафиша Станционный смотритель

Спектакль Станционный смотритель

16+
Режиссер Софья Рубина
Продолжительность 1 час 25 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует

Театральный фестиваль «Школьная классика» вновь радует школьников и их родителей интересными спектаклями. В этом году особое внимание уделено произведению А.С. Пушкина «Станционный смотритель», знакомому каждому, кто когда-либо учился в школе.

Пушкин и его «Повести Белкина»

Сложилось впечатление, что «Повести Белкина» были написаны специально для молодого поколения. Тем не менее, в этих произведениях поднимаются глубокие философские вопросы, касающиеся каждого из нас. Они затрагивают темы, которые волнуют людей независимо от времени и места.

Сюжет спектакля

Фабула «Станционного смотрителя» проста, но полна трагизма. Главный герой — мелкий чиновник, станционный смотритель, воспитывающий свою дочь Дунюшку, обладающую необыкновенной красотой. После смерти жены, он полностью посвящает свою жизнь воспитанию дочери. Однако, однажды, гусар уводит Дуню в Петербург, и, несмотря на все усилия отца, вернуть ее не удается.

Темы и эмоции

Спектакль на Камерной сцене передает всю глубину и трагизм этой истории. Яркие актерские работы и атмосферное сценическое оформление погружают зрителей в мир Пушкина. История о неумолимом нравственном законе, о том, что он находит нас везде, становится особенно актуальной в нашем времени.

Рекомендуемый возраст

Спектакль подходит для зрителей старше 15 лет. Это не только театральное представление, но и глубокая размышление о жизни, любви и утрате.

Не упустите возможность увидеть «Станционного смотрителя» на фестивале «Школьная классика»: это впечатляющее событие, которое оставит след в душе каждого зрителя.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 26 сентября
Камерная сцена Самара, Некрасовская, 27
18:30 от 500 ₽
Самара, 17 октября
Камерная сцена Самара, Некрасовская, 27
18:30 от 500 ₽

Фотографии

Станционный смотритель Станционный смотритель Станционный смотритель Станционный смотритель Станционный смотритель

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