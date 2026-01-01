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Станционный смотритель
Киноафиша Станционный смотритель

Спектакль Станционный смотритель

16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по знаменитой повести Пушкина

Известный всем со школьных времен сюжет Пушкина о Самсоне Вырине и его дочери Дуне, покинувшей отца ради светской жизни, снова оживает на сцене. История отцовской любви, разбитой блестящим гусаром, который увез девушку в Петербург, остается неизменно острой и пронзительной. Михаил Станкевич, режиссёр постановки, считает эту историю трагедией «невозвращения блудного сына», где нет очевидных ответов на вопрос, кто виноват.

Конфликт поколений и поиск утраченной связи

В новой постановке акцент сделан на глубоком исследовании взаимоотношений между Самсоном и Дуней. Каждый из них видит своё счастье по-своему и борется за него, раня при этом самого близкого человека. Режиссер Михаил Станкевич предлагает уйти от привычного литературного пересказа и создать атмосферу, в которой герои будут снова и снова возвращаться к своей боли, пытаясь понять, как и почему они стали чужими.

Режиссер
Михаил Станкевич
В ролях
Олег Зима
Марианна Ильина
Дарья Рощина
Константин Юрченко
Алексей Гладков
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