Спектакль по знаменитой повести Пушкина

Известный всем со школьных времен сюжет Пушкина о Самсоне Вырине и его дочери Дуне, покинувшей отца ради светской жизни, снова оживает на сцене. История отцовской любви, разбитой блестящим гусаром, который увез девушку в Петербург, остается неизменно острой и пронзительной. Михаил Станкевич, режиссёр постановки, считает эту историю трагедией «невозвращения блудного сына», где нет очевидных ответов на вопрос, кто виноват.

Конфликт поколений и поиск утраченной связи

В новой постановке акцент сделан на глубоком исследовании взаимоотношений между Самсоном и Дуней. Каждый из них видит своё счастье по-своему и борется за него, раня при этом самого близкого человека. Режиссер Михаил Станкевич предлагает уйти от привычного литературного пересказа и создать атмосферу, в которой герои будут снова и снова возвращаться к своей боли, пытаясь понять, как и почему они стали чужими.