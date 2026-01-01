Спектакль по повести А.С. Пушкина

В «Доме актёра» состоится спектакль «Станционный смотритель», основанный на произведении Александра Пушкина. Это трогательная история о любви, потере и отчаянии, рассказывающая о судьбе Самсона Вырина — отца, который не смог смириться с уходом дочери в объятия богатого гусара.

О сюжете

Самсон Вырин всю жизнь нежно любил свою дочь. Когда она решила уйти с гусаром и стать его любовницей в Петербурге, он не смог её остановить. История полна горечи и сожаления о потерянных мгновениях, и мы наблюдаем за отчаянными попытками отца вернуть свою дочь.

О спектакле

Режиссёр Алексей Размахов создал актуальную интерпретацию классики, исследующую глубинные чувства и внутреннюю борьбу персонажей. Длительность спектакля составляет 70 минут.

В ролях

Алексей Корсуков

Александр Сизиков

Мирослава Евдокимова

Андрей Молянов

Не пропустите возможность увидеть эту глубокую и эмоциональную историю на сцене. «Станционный смотритель» — это спектакль, который заставит задуматься о значении любви и жертвенности.