Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Станционный смотритель
Киноафиша Станционный смотритель

Спектакль Станционный смотритель

12+
Режиссер Алексей Размахов
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль по повести А.С. Пушкина

В «Доме актёра» состоится спектакль «Станционный смотритель», основанный на произведении Александра Пушкина. Это трогательная история о любви, потере и отчаянии, рассказывающая о судьбе Самсона Вырина — отца, который не смог смириться с уходом дочери в объятия богатого гусара.

О сюжете

Самсон Вырин всю жизнь нежно любил свою дочь. Когда она решила уйти с гусаром и стать его любовницей в Петербурге, он не смог её остановить. История полна горечи и сожаления о потерянных мгновениях, и мы наблюдаем за отчаянными попытками отца вернуть свою дочь.

О спектакле

Режиссёр Алексей Размахов создал актуальную интерпретацию классики, исследующую глубинные чувства и внутреннюю борьбу персонажей. Длительность спектакля составляет 70 минут.

В ролях

  • Алексей Корсуков
  • Александр Сизиков
  • Мирослава Евдокимова
  • Андрей Молянов

Не пропустите возможность увидеть эту глубокую и эмоциональную историю на сцене. «Станционный смотритель» — это спектакль, который заставит задуматься о значении любви и жертвенности.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше